Αποθέωση για Λουκάκου στο Μιλάνο

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται η Ίντερ, με τον Ρομέλου Λουκάκου να βρίσκεται ήδη στο Μιλάνο και να αποθεώνεται από τον κόσμο της ιταλικής ομάδας.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, και η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Δείτε το βίντεο:

Romelu Lukaku arrives in Milan to a huge reception 👀

Will he be a hit at Inter?pic.twitter.com/S9dxtZyhee

— Goal (@goal) August 8, 2019