Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Ερημος, βαρύς και μόνος»

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
Ερημος,
βαρύς
και μόνος
● Απομονωμένος στο γραφείο του ο Αλέξης Τσίπρας μιλά μόνο με έναν συνεργάτη του και αρνείται να δει τους υπόλοιπους ● Οι δύσκολες ώρες το βράδυ της Κυριακής και οι συμβουλές του Αλέκου Φλαμπουράρη ● Στήνεται «διευθυντήριο» στην Κουμουνδούρου
DEBATE 1
Με υπηρεσιακή κυβέρνηση ή όχι στις εκλογές;
Αναλύουν οι καθηγητές
Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ – Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ
DEBATE 2
Επικίνδυνα κυβερνητικά παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη
Αναλύουν οι καθηγητές
Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ»
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΠΩΣ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ «ΜΑΥΡΙΣΑΝ» ΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ
Μιλούν & γράφουν
● ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ● ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ● ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ● ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΦΕΛΗΣ ● ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ● ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ● ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ● ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ● ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ακόμα:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΑΛΙΑΠΩΡΙΑ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
«ΝΑΙ» ΣΕ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΡΑΝΑ, «ΟΧΙ» ΣΕ ΑΓΚΥΡΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ»
«Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ»
Επίσης:
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΑΦΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ