Λέικερς: Η πρόσληψη του Κιντ έχει απώτερο στόχο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Πριν από λίγες ημέρες οι Λέικερς ανακοίνωσαν τον Φρανκ Βόγκελ ως πρώτο προπονητή, με τον Τζέισον Κιντ ως άμεσο συνεργάτη του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, η κίνηση αυτή των «λιμνάνθρωπων» έχει απώτερο στόχο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Το καλοκαίρι του 2021 το συμβόλαιο του σταρ των Μπακς θα λήξει και όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ η ομάδα του Λος Άντζελες θα κινηθεί για την απόκτησή του! Ετσι H παρουσία του Κιντ που υπήρξε προπονητής του Γιάννη για τέσσερα χρόνια, θα έχει τον ρόλο το μεσολαβητή ώστε ο «Greek Freak» να πει το πολυπόθητο «ναι».

Άλλωστε οι δύο τους είχαν εξαιρετικές σχέσεις στην κοινή τους παρουσία στα «ελάφια» με τον Κιντ να είναι εκείνος που έδωσε την ευκαιρία στον Ελληνα άσο να αναδειχθεί.

Ο δημοσιογράφος Στιβ Πόπερ της NewsDay ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ακόμα φήμη, αλλά άνθρωπος που γνωρίζει πράγματα για τους Λέικερς, είπε πως ο Κιντ ήρθε στο Λ.Α. με σκοπό να προσελκύσει τον Γιάννη, όταν σε δύο χρόνια ο σταρ των Μπακς θα είναι restricted free agent», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Οι Λέικερς που θεωρούνται η μεγαλύτερη ομάδα του ΝΒΑ έχουν μείνει για αρκετά χρόνια στο.. περιθώριο και εκτιμάται ότι θα προσπαθήσουν να γίνουν και πάλι το επίκεντρο. Για να το καταφέρουν αυτό χρειάζονται «ηχηρές» κινήσεις και την έλευση 2-3 σταρ, όπως δηλαδή έγινε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Με δεδομένο όμως πως σε δύο χρόνια ο «King James» θα είναι στα 36-37, το Λ.Α. θα χρειάζεται έναν άλλο μεγάλο σταρ ώστε να χτίσει πάνω του μια νέα δυναστεία. Οπως αυτή τη δεκαετία του ’80 με την ομάδα των Μάτζικ και Τζαμπαρ και εκείνη μετέπειτα με Κόμπι και Σακίλ.

Ο Γιάννης, που θα είναι τότε 26 ετών, θεωρείται ικανός ώστε να αποτελέσει μία από τις «κολόνες» από αυτής της νέας δυναστείας. Για να δούμε αν το εν λόγω ρεπορτάζ πάρει σάρκα και οστά λοιπόν.

Πάντως ήδη επικρατεί ένας «χαμός» στο Social Media, καθώς αναπαράγεται τόσο από Μέσα όσο και από φαν του ΝΒΑ με τις αναρτήσεις να έχουν πάρει… φωτιά!

Lakers rumors: LA hoping to attract Giannis Antetokounmpo with Jason Kidd hiring ⁦@czabe⁩ ⁦@Bucks⁩ This has to be one of the dumbest articles I’ve read. Why would Giannis go back to a coach that under performed and is organizational poison? https://t.co/aJGvSBAw6U

— Paul (@thejoker_2022) May 19, 2019