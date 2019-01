Εικόνες ζωής από τα πέρατα του ηλιακού συστήματος από το New Horizons

Πάνω από το Ultima Thule, ένα παγωμένο απομεινάρι του σχηματισμού του ηλιακού συστήματος, πέταξε σήμερα το εξερευνητικό σκάφος New Horizons της NASA.

Το Ultima Thule είναι το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που έχει ποτέ μελετηθεί από τον άνθρωπο και το σκάφος New Horizons έστρεψε τις κάμερές του επάνω του.

«Εμπρός New Horizons!» αναφώνησε ο Άλαν Στερν επιστημονικός διευθυντής της αποστολής, ενώ η ομάδα του επευφημούσε στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins, στο Μέριλαντ.

Επιστήμονας του αμερικανικού διαστημικού πρακτορείου επιβεβαίωσε ότι το New Horizons βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά το πέρασμά του από τον παγωμένο διαστημικό βράχο, κι ενώ αναμένεται συνέντευξη τύπου στη NASA που θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις.

Το Ultima Thule βρίσκεται σε απόσταση 6,5 δισ. χιλιομέτρων από τη Γη, πέρα από το ηλιακό σύστημα, σε μια περιοχή που ονομάζεται Ζώνη Kuiper.

Μεταξύ άλλων, το διαστημικό σκάφος διαθέτει κάμερες υψηλής ανάλυσης, δύο όργανα μέτρησης σωματιδίων και πλάσματος και ανιχνευτή διαστημικής σκόνης.

Μέσω του ιχνηλάτη αναμένεται ότι θα σταλούν φωτογραφίες καθώς και άλλα στοιχεία τους επόμενους μήνες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα.

Λόγω της μεγάλης απόστασης, η μετάδοση όλων των πληροφοριών αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2020,τονίζουν οι επιστήμονες.

RIGHT NOW, ~1 billion miles past Pluto, @NASANewHorizons is performing the most distant spacecraft flyby ever as it zooms past #UltimaThule, an icy, ancient rock in the Kuiper Belt. Watch live coverage: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/U30yazzigo

— NASA (@NASA) January 1, 2019