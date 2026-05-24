Δεν είναι απλώς ένας τελικός. Είναι η μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν σημαδέψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης συγκρούονται απόψε (24/5, 21:00) στον τελικό του Final Four 2026, σε μια αναμέτρηση που κουβαλάει τόνους ιστορίας, αντιπαλότητας και στατιστικών ρεκόρ.

Όταν μιλάμε για παράδοση, το Ολυμπιακός – Ρεάλ δεν έχει αντίπαλο. Αυτή θα είναι η 5η φορά που οι δύο συγκεκριμένοι σύλλογοι θα τεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό της Euroleague από το 1958 μέχρι σήμερα.

Οι κορυφαίες μονομαχείς της ιστορίας:

5 φορές: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (1995, 2013, 2015, 2023, 2026)

4 φορές: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαρέζε (1974, 1975, 1976, 1978)

3 φορές: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (2000, 2001, 2011)

3 φορές: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βαρέζε (1970, 1971, 1973)

3 φορές: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ρεάλ Μαδρίτης (1963, 1965, 1969)

10ος τελικός για τον Ολυμπιακό: Η αναζήτηση του 4ου τροπαίου

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στον 10ο τελικό της ιστορίας τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ψάχνει τη νίκη που θα της χαρίσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά και μια προσωπική εκδίκηση για τις πρόσφατες χαμένες ευκαιρίες.

Το ιστορικό των «ερυθρόλευκων» τελικών

1994: Μπανταλόνα – Ολυμπιακός 59-57 ❌

1995: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61 ❌

1997: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58 🏆

2010: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 86-68 ❌

2012: Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61 🏆

2013: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 🏆

2015: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59 ❌

2017: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 80-64 ❌

2023: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 79-78 ❌

2026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (Απόψε, 21:00)

Ώρα για ισοφάριση

Η αποψινή μάχη αποτελεί το 10ο επεισόδιο στις μεγάλες κόντρες ανάμεσα στο ελληνικό και το ισπανικό μπάσκετ με φόντο την κούπα. Μέχρι στιγμής, οι Ισπανοί έχουν το προβάδισμα στις νίκες με 5-4. Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να φέρει σε ισορροπία την άτυπη αυτή μάχη δύο εκ των κορυφαίων μπασκετικών σχολών.

Η προϊστορία των ελληνο-ισπανικών τελικών:

1994: Μπανταλόνα – Ολυμπιακός 59-57

1995: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61

1996: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

1997: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58

2010: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 86-68

2013: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 79-78

2024: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Το μελανό σημείο και για τους δύο

Και οι δύο φιναλίστ κουβαλούν «πληγές» από το παρελθόν που θέλουν να επουλώσουν απόψε. Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Ρεάλ έχουν το ρεκόρ ηττών σε τελικούς στην εποχή της EuroLeague καθώς οι δύο ομάδες έχουν χάσει από τέσσερις.

Η «βασίλισσα» έχει ηττηθεί σε τελικό το 2013 (από τον Ολυμπιακό), το 2014 (από τη Μακάμπι), το 2022 (από την Εφές) και το 2024 (από τον Παναθηναϊκό). Από την άλλη, οι Πειραιώτες θέλουν να ξορκίσουν τους δικούς τους χαμένους τελικούς (2010, 2015, 2017) και κυρίως εκείνον του 2023 στο Κάουνας, όπου έχασαν το τρόπαιο μέσα από τα χέρια τους με 78-79 από τη Ρεάλ.

Το σκηνικό είναι έτοιμο. Δύο «γίγαντες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, 40 λεπτά (ή και περισσότερα) και μια κούπα που θα κρίνει ποιος θα γράψει την επόμενη χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Τζάμπολ στις 21:00.