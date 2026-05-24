Το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague (24/05, 21.00). Το ΟΑΚΑ αναμένεται να αποκτήσει εκ νέου κατακόκκινο χρώμα αφού περίπου 18.000 φίλαθλοί τους αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό τους.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ξανά δρακόντεια. Η Αστυνομία έχει ετοιμάσει ειδικό σχέδιο για τη μεταφορά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ από και προς το ΟΑΚΑ. Οι φίλοι των ερυθρόλευκων θα μετακινηθούν με ειδικούς συρμούς από το Φάληρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συρμοί θα πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ χωρίς να πραγματοποιήσουν στάση σε άλλους σταθμούς παρά μόνο στην «Ειρήνη». Την ίδια ώρα αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε όλα τα επικίνδυνα σημεία.

Την ίδια ώρα οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα ανέβουν στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία τα οποία θα έχουν για αφετηρία το Καλλιμάρμαρο.