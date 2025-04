«Λευκός καπνός» βγήκε στο Βατικανό, όχι ωστόσο για τον νέο Πάπα. Η αισιοδοξία που αποπνέει η είδηση αφορά στο γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία για συνάντηση, σε δεύτερο χρόνο, ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ είναι ανοιχτά το θέμα των δασμών και οι διαπραγματεύσεις για πιθανή εκεχειρία στο ρωσοουκρανικό μέτωπο.

Η συμφωνία επετεύχθη στη διάρκεια σύντομης συνομιλίας που είχαν στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, όπως είπε η εκπρόσωπος της φον ντερ Λάιεν. «Kατά τη σύντομη συνομιλία τους, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν», ανέφερε η Πάουλα Πίνιο σε ανάρτησή της στο Χ. Περισσότερες πληροφορίες πάντως δεν ήταν διαθέσιμες.

In their brief exchange, President von der Leyen and President Trump agreed to meet. https://t.co/2UA60vfNJb

— Paula Pinho (@Pinhopau) April 26, 2025