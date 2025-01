Στο Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενηθεί το Final 4 της EuroLeague. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν τη συμφωνία που υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Final 4 θα φιλοξενηθεί το διάστημα 23-25 Μαΐου.

Μάλιστα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 23 Μαΐου στις 17.00 και 20.00. Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 16.00 και ο τελικός στις 19.00.

Από εκεί και πέρα η EuroLeague ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου θα τεθούν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια που αναμένεται να είναι αρκετά ακριβά.

Η Etihad Arena, με χωρητικότητα 12.000 θεατών, βρίσκεται στην εκπληκτική προκυμαία του Yas Bay, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Άμπου Ντάμπι. Από την έναρξη λειτουργίας της το 2021, η Etihad Arena καθιερώθηκε γρήγορα ως ένας κορυφαίος χώρος, φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αγώνες UFC και NBA, καθώς και συναυλίες από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.

Παρασκευή 23 Μαΐου

Κυριακό 25 Μαΐου

