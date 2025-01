Περίπου 80 λεπτά κράτησε ο ημιτελικός του Australian Open ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Σάσα Ζβέρεφ. Ο Γερμανός κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-6 (5), με τον Νόλε να αποσύρεται αμέσως μετά λόγω τραυματισμού.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετώπιζε πρόβλημα μετά τον προημιτελικό κόντρα στον Αλκαράθ, το οποίο δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με τον Ζβέρεφ. Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας δεν προπονήθηκε μετά τον αγώνα του κόντρα στον Ισπανό.

Το επιτελείο του προσπάθησε να αντιμετωπίσει συντηρητικά το πρόβλημά που αντιμετωπίζει ο Σέρβος στο ισχίο, αλλά τελικά αυτό δεν έφτανε. Κάπως έτσι, ο Ζβέρεφ πήρε την πρόκριση και θα περιμένει στον τελικό έναν εκ των Σίνερ ή Σέλτον.

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set – and ultimately the match.

Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uH2iiLJaVC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025