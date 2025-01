Προειδοποίηση για «ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση» στο Λος Αντζελες καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι από τους οποίους κινδυνεύει η αναζωπύρωση των μετώπων της φωτιάς και η ολοκληρωτική καταστροφή όποιων περιοχών δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς μέχρι τώρα. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες λέει: «Δεν είμαστε ακόμα σε ασφαλές σημείο.

Σε ετοιμότητα για την επιστροφή των ανέμων στο Λος Αντζελες

Οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές γύρω από το Λος Άντζελες είναι προετοιμασμένοι για την επιστροφή των επικίνδυνων ανέμων που θα μπορούσαν να υποδαυλίσουν και πάλι τις φλόγες, καθώς ο αριθμός των νεκρών στην τραγωδία έφτασε τουλάχιστον τους 24.

Firefighters rushed to contain wildfires in Los Angeles County before high winds returned. The Pacific Palisades and Eaton Canyon Fires have killed at least 24 people and burned land the size of Washington, D.C. https://t.co/T1oi2Di7wj pic.twitter.com/BT7pJGFYyM — Reuters (@Reuters) January 14, 2025

Οι σφοδροί άνεμοι Σάντα Ανα

Οι σφοδρές ριπές που είναι γνωστές ως άνεμοι Σάντα Άνα έχουν κατηγορηθεί σε μεγάλο βαθμό για τη μετατροπή των πυρκαγιών σε «φονικές» καθώς που ισοπέδωσαν τεράστια τμήματα γειτονιών γύρω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, η οποία πλήττεται από ξηρασία.

With winds blowing at 60-80+ mph and bone-dry humidity, no amount of water or firefighting could have prevented the tragedies of the Eaton and Palisades fires. A thread… 🧵pic.twitter.com/VjhVrPJGJb — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) January 14, 2025

Το σενάριο του βραχυκυκλώματος

Κι ενώ οι έρευνες για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κάτοικοι εκτιμούν ότι τουλάχιστον μία από αυτές πυροδοτήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

Investigators are still working to identify what caused the spate of fires that ignited around Los Angeles last week, but residents are concerned that electrical infrastructure may have sparked at least one of them. https://t.co/p98dENKKjb — The New York Times (@nytimes) January 14, 2025

ΕΜΥ: Ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση για μια «ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση», η οποία θα ξεκινά τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη με σοβαρές συνθήκες πυρκαγιάς μέχρι την Τετάρτη. Θα μπορούσαν να υπάρξουν συνεχείς άνεμοι έως και 40 μίλια/ώρα (64 χλμ/ώρα) και ριπές στα βουνά που θα έφταναν τα 70 μίλια/ώρα.

Σε αφύπνιση οι Αρχές

«Δεν είμαστε ακόμα ασφαλείς. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας», δήλωσε η επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Κρίστιν Κρόουλι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων το πρωί της Δευτέρας.

With winds blowing at 60-80+ mph and bone-dry humidity, no amount of water or firefighting could have prevented the tragedies of the Eaton and Palisades fires. A thread… 🧵pic.twitter.com/VjhVrPJGJb — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) January 14, 2025

Πρόσθετα βυτιοφόρα και πυροσβεστική δύναμη

Πρόσθετα βυτιοφόρα και δεκάδες πυροσβέστες έφθασαν στην περιοχή του Λος Άντζελες χθες Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025, εν όψει των σφοδρών ανέμων που προβλέπεται να επιστρέψουν και να απειλήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις δύο τεράστιες καταστροφικές εστίες.

Ροζ επιβραδυντικά χημικά παντού

Αεροπλάνα περιέλουσαν σπίτια και πλαγιές λόφων με φωτεινά ροζ χημικά επιβραδυντικά της φωτιάς, ενώ πληρώματα και πυροσβεστικά οχήματα τοποθετήθηκαν κοντά σε ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία με ξηρούς θάμνους.

Προμήθειες νερού με βυτία

Δεκάδες βυτία με νερό κατέφθασαν για να αναπληρώσουν τις προμήθειες, αφού οι κρουνοί στέρεψαν την περασμένη εβδομάδα, όταν ξέσπασαν οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές.

Προσωρινός απολογισμός

Η πυρκαγιά στο Eaton έχει σκοτώσει τουλάχιστον 16 ανθρώπους, καθιστώντας την μια από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία της Καλιφόρνια, ενώ τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πυρκαγιά του Palisades. Άλλοι 23 άνθρωποι αγνοούνται και οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί.

Περίπου 92.000 άνθρωποι τελούν πλέον υπό εντολές εκκένωσης, από πάνω από 100.000 την Κυριακή. Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή έχουν προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 12.000 σπίτια, αυτοκίνητα και βοηθητικά κτίρια, μεταξύ άλλων κατασκευών.

Πηγή: Guardian – Associated Press