Επιτείνει τη σεναριολογία περί επιστροφής της τρομοκρατίας του Ισλαμικού Κράτους στις ΗΠΑ, το σοκαριστικό περιστατικό της ανατίναξης ενός ηλεκτρικού οχήματος Tesla Cybertruck της Tesla, έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την πολύνεκρη σφαγή στη Νέα Ορλεάνη, με θύμα αυτή τη τη φορά, τον οδηγό του αυτοκινήτου και τουλάχιστον άλλους επτά τραυματίες.

Στο πλαίσιο των ερευνών του για να καθορίσει «αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή όχι», το FBI που ερευνά την υπόθεση, εντόπισε στο πίσω μέρος του οχήματος πυροτεχνήματα και δοχεία καυσίμων.

🚨 #BREAKING: Las Vegas Police release new video of the exploded Cybertruck outside of the Trump Hotel, showing explosive ordinances in the back

Police credited the lack of damage to the Trump Hotel to the strength of the Cybertruck, as it remained mostly intact.

