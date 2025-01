Μετά την αιματηρή επίθεση στη Νέα Ορλεάνη με τους 15 νεκρούς έρχεται άλλο ένα περιστατικό στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά με πυροβολισμούς σε κέντρο διασκέδασης στο Κουίνς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής, όπως το Εβραϊκό Νοσοκομείο του Λονγκ Άιλαντ και το Παιδιατρικό Κέντρο Cohen’s.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην αίθουσα εκδηλώσεων Amazura και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό. Στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο έχει σημειωθεί ξανά στο παρελθόν αιματηρή επίθεση.

#BREAKING

The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.

Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates

This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih

— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 2, 2025