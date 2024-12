Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι ή ακόμη και χιλιάδες ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, αφότου ο ισχυρότερος κυκλώνας εδώ και σχεδόν έναν αιώνα έπληξε το γαλλικό αρχιπέλαγος Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, όπως δήλωσε ο νομάρχης του νησιού, Φρανσουά – Ξαβιέ Μπιεβίλ στο τοπικό κανάλι Mayotte La 1ere, εξηγώντας ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών θα είναι «πολύ δύσκολο» να καθοριστεί διότι, με βάση τη μουσουλμανική παράδοση που ακολουθείται στη Μαγιότ, οι νεκροί θάβονται «μέσα σε 24 ώρες».

«Ειλικρινά, αυτό που βιώνουμε είναι μια τραγωδία, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στον απόηχο ενός πυρηνικού πολέμου… Είδα μια ολόκληρη γειτονιά να εξαφανίζεται», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Μοχάμεντ Ισμαέλ, κάτοικος της πρωτεύουσας της Μαγιότ, Μαμουτζού.

Εναέρια πλάνα που μοιράστηκε η γαλλική χωροφυλακή αποτυπώνουν τα συντρίμμια εκατοντάδων αυτοσχέδιων σπιτιών σκορπισμένα στους λόφους ενός από τα νησιά του αρχιπελάγους, κομβικό σημείο για την παράνομη μετανάστευση από τις κοντινές Κομόρες, με τους παράτυπους μετανάστες πουν ζουν στο εν λόγω νησί, το οποίο επισήμως έχει περίπου 320.000 κατοίκους, να ξεπερνούν τouς 100.000, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καταμέτρηση των νεκρών.

Emergency workers race to find survivors and restore services to the French overseas territory of Mayotte, where hundreds, possibly thousands, are feared dead from the worst cyclone to hit the Indian Ocean islands in nearly a century https://t.co/NMgwPiaAoX pic.twitter.com/7vuu8mXFS9

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει κούρσα ενάντια στον χρόνο, με στόχο την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει συνεδρίασης με θέμα την κατάσταση στη Μαγιότ σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας).

Οι παραιτηθέντες υπουργοί της Γαλλίας, των Εσωτερικών και των Υπερπόντιων Εδαφών, Μπρινό Ρεταγιό και Φρανσουά- Νοέλ Μπιφέ αντίστοιχα, αναμένεται να μεταβούν αργότερα σήμερα στη Μαγιότ, το πιο φτωχό έδαφος της Γαλλίας, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, του ισχυρότερου που έχει πλήξει το νησί εδώ και 90 χρόνια.

Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 220 χιλιομέτρων την ώρα, ο κυκλώνας Σίντο έπληξε το Σάββατο το μικρό αρχιπέλαγος, το ένα τρίτο του πληθυσμού του οποίου ζει σε αυτοσχέδια καταλύματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Καλύβες και στέγες παρασύρθηκαν από τον άνεμο, δέντρα ξεριζώθηκαν, οι κάτοικοι που παρέμειναν κλεισμένοι σε καταφύγια κατά το πέρασμα του κυκλώνα, όταν βγήκαν ανακάλυψαν σκηνές χάους. Σε όλο το νησί, πολλοί δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι, ενώ έχουν διακοπεί και οι τηλεπικοινωνίες.

Video released by the French gendarmerie showed the wreckage of hundreds of makeshift houses after the most powerful cyclone in nearly a century struck the archipelago of Mayotte in the Indian Ocean https://t.co/DPLjzKILCS pic.twitter.com/Yb4q7BFM5d

— Reuters (@Reuters) December 16, 2024