Στην ανατολική Κούβα βρίσκεται ο κυκλώνας Όσκαρ, καθώς στη χώρα της Καραϊβικής υπάρχει από την Παρασκευή σχεδόν πλήρης διακοπή της ηλεκτροδότησης, με ριπαίους ανέμους που φθάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC). Ο Όσκαρ βρισκόταν πλέον πάνω από το έδαφος στην επαρχία Γουαντάναμο, κοντά στην πόλη Μπαρακόα, γύρω στις 00:50 (ώρα Ελλάδας).

Η κουβανική κυβέρνηση εκτίμησε ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί στη χώρα σήμερα το βράδυ (21/10) για την πλειονότητα του πληθυσμού.

«Μπορούμε να πούμε πως ανάμεσα στο πρωί αύριο Δευτέρα, το απόγευμα, ή το βράδυ», η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί για την πλειονότητα των Κουβανών, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων Βισέντε ντε λα Ο Λέβι.

You think it’s a joke all of Cuba has been without power 3 days pic.twitter.com/cbYDIZL69a

— Self-Aware 🔺 (@F1sT) October 21, 2024