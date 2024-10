Ο κυκλώνας Μίλτον ενισχύθηκε ξανά σε κατηγορίας 5 – το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον – και προβλέπεται να φθάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Ο κυκλώνας Μίλτον βρίσκεται αυτήν τη στιγμή περίπου 775 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα, συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 270 χλμ/ώρα, αναφέρει η ενημέρωση του NHC.

Εν τω μεταξύ, το NHC ανακοίνωσε πως ένας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου με ανέμους που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα.

Κυκλώνα του αιώνα» αποκαλούν οι επιστήμονες την καταιγίδα κλίμακας 5 με το όνομα «Μίλτον» που αυτές τις ώρες πλήττει την χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού και σε λιγότερο από 36 ώρες θα χτυπήσει τη Φλόριντα. Η καταιγίδα Μίλτον σαρώνει την βορειοανατολική ακτογραμμή του Μεξικού.

Είναι ο ισχυρότερος κυκλώνας του τελευταίου αιώνα και στο έλεός του βρίσκονται οι βόρειες περιοχές της χερσονήσου Γιουκατάν στον κόλπο του Μεξικού. Η ταχύτητα των ανέμων αγγίζει τα 285 χλμ την ώρα και οι ζημιές είναι μεγάλες.

Οι κάτοικοι της χερσονήσου έχουν σφραγίσει πόρτες και παράθυρα, τα αλιευτικά σκάφη επιστρέφουν μαζικά στα λιμάνια. Ο κυκλώνας «Μίλτον» ισχυροποιήθηκε στην ανώτατη κλίμακα πλησιάζοντας το Μεξικό και τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη θα χτυπήσει τη Φλόριντα, αν δεν αλλάξει πορεία.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, προειδοποιεί τους κατοίκους ότι αν δεν φύγουν θα πεθάνουν: «Είναι η καταιγίδα του αιώνα. Όλοι στην Τάμπα Μπέι έχουν ειδοποιηθεί ξανά και ξανά. Πρέπει να φύγετε. Είναι θέμα ζωής και θανάτου».

Floridian’s heading North on I-75 this morning in an attempt to get away from #HurricaneMilton #Florida

— Christopher Oquendo Photographer (@Christo45951886) October 8, 2024