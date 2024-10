Τίποτα δεν άφησε όρθιο ο τυφώνας Μίλτον που σάρωσε την ανατολική ακτή της Φλόριντα, με τους φονικούς ανεμοστρόβιλους να ισοπεδώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους.

Τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα και δεκάδες χιλιάδες χωρίς νερό.

«Η καταιγίδα ήταν σοβαρή, αλλά ευτυχώς αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο», δήλωσε χθες ο Ρον ΝτεΣάντις κυβερνήτης της Φλόριντα.

Συνεργεία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προσπαθούν να επιδιορθώσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και κινητής τηλεφωνίας, την ώρα που υπάλληλοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες και κάτοικοι, με αλυσοπρίονα στα χέρια, επιχειρούν να απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα και να καθαρίσουν τις πλημμυρισμένες συνοικίες σε πόλεις που έπληξαν οι καταρρακτώδεις βροχές του Μίλτον.

Αν και ο Μίλτον δεν προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες για τις οποίες εκφράζονταν φόβοι στη Φλόριντα -μία από τις πολιτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ που επλήγησαν από τον κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες– οι επιχειρήσεις καθαρισμού ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες.

Γαντζωμένο πάνω σε έναν καταψύκτη, να πλέει 50 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή, ελικόπτερα της ακτοφυλακής εντόπισαν έναν άντρα.

Το πλήρωμα κατέβηκε με ιμάντα από ελικόπτερο και έφτασε μέχρι τον άνδρα, ο οποίος περίμενε γονατισμένος πάνω στο ψυγείο , στα ανοιχτά του Κόλπου του Μεξικού.

Το σκάφος του βυθίστηκε κι επέζησε από ανέμους 150 χιλιομέτρων την ώρα και κύματα 8 μέτρων.

Στην Τάμπα, ο σερίφης και οι βοηθοί του πλησίασαν ένα 14χρονο αγόρι, που φώναζε απελπισμένα, βουτηγμένο μέχρι το λαιμό στα νερά.

«Ήταν κυριολεκτικά σαν σκηνή από την ταινία «Ναυαγός». Πιάστηκε από πάνω μας για να σωθεί», δήλωσε ο σερίφης.

Η «Πολιτεία του Ήλιου» όπως είναι γνωστή η Φλόριντα, ζει την πιο σκοτεινή μέρα της.

Η Εθνοφρουρά και η ομοσπονδιακή υπηρεσία Έκτακτων αναγκών έχει διασώσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, που παρασύρθηκαν από τα νερά, ή εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Μόνο από ένα πλημμυρισμένο συγκρότημα κατοικιών στο Κλίαργουότερ διασώθηκαν 500 άτομα. Τα νερά έφταναν μέχρι το στήθος.

Ένα τηλεοπτικό συνεργείο στο Λέικλαντ ήταν αυτό που έσωσε μια μητέρα με τα τέσσερα παιδιά της που είχαν παγιδευτεί στα νερά επί επτά ώρες.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 17 ανθρώπων, με τις αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες και την απαρίθμηση των αγνοουμένων, οι οποίοι -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία- είναι πάρα πολλοί.

Ένα από τα θύματα του τυφώνα ήταν η 66χρονη Ντέμπορα Κένεντι, είχε μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στη Φλόριντα μόλις πριν από 6 μήνες.

Οι ζημιές από το χτύπημα του τυφώνα «Μilton» εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έντεκα εκατομμύρια άνθρωποι κινδύνευσαν από τις πλημμύρες.

Η απόλυτη καταστροφή στο Γκρόουβ Σίτι και το Μανασότα Κί δεν είναι παρά μόνο μία πρόγευση του τι θα ακολουθήσει, του πόσο πιο συχνές και πιο έντονες θα είναι οι φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Η Φλόριντα, η τρίτη πιο πολυπληθής πολιτεία των ΗΠΑ, είναι συνηθισμένη στους κυκλώνες. Όμως η κλιματική αλλαγή που προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού των θαλασσών καθιστά πιο πιθανή τη γρήγορη εξέλιξη των καταιγίδων και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πιο ισχυρών φαινομένων, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Για τον Τζον Μάρσαμ, ειδικό των ατμοσφαιρικών επιστημών, πολλά στοιχεία του Ελίν και του Μίλτον αντιστοιχούν απόλυτα με αυτό που οι επιστήμονες αναμένουν να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή.

«Οι κυκλώνες έχουν ανάγκη ζεστούς ωκεανούς για να σχηματιστούν και οι θερμοκρασίες ρεκόρ των ωκεανών τροφοδοτούν αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες», εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο κυβερνήτης της Φλόριντα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες το πρωί για τη διαχείριση των επιπτώσεων του κυκλώνα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε βίντεο που δημοσίευσε επίσης χθες ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «θλιμμένος από τις καταστροφές» που προκάλεσε ο Μίλτον.

Στην κομητεία Σαρασότα, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, όπου το νερό έφτασε τα 2,4 με 3 μέτρα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να ελέγξουν τις καταστροφές. Κλαδιά δέντρων και διαφημιστικές πινακίδες είναι πεσμένα στους δρόμους.

Ο Μπάιντεν ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο Χ από τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα προς το παρόν για να προστατευθούν από ηλεκτρικά καλώδια που βρίσκονται στο έδαφος, από συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους.

To everyone impacted by Hurricane Milton: I urge you stay inside and off the roads.

Downed power lines, debris, and road washouts are creating dangerous conditions.

Help is on the way, but until it arrives, shelter in place until your local officials say it’s safe to go out.

— President Biden (@POTUS) October 10, 2024