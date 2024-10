Στους 11 ανέρχονται μέχρι αυτή τη στιγμή οι νεκροί από τον τυφώνα Μίλτον που έπληξε τη Φλόριντα. Τελευταίο θύμα ο οδηγός ενός οχήματος στην κομητεία Citrus στο αυτοκίνητο του οποίου έπεσε ένα δέντρο.

Η περιοχή Τάμπα στην οποία ζουν πάνω από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι και ήταν στο μάτι του τυφώνα, γλίτωσε από τα χειρότερα σενάρια που την ήθελε να βυθίζεται κάτω από 5 μέτρα νερού. Ήταν μια σημαντική καταιγίδα, αλλά όχι «το χειρότερο» που περιμέναμε δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα.

Ρεκόρ ανεμοστρόβιλων

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας ανέφερε ότι το μπαράζ ανεμοστρόβιλων αποδεικνύεται πιο φονικό. Μέσα σε 10 ώρες ο Μίλτον από την «κόκκινη» κατηγορία 5 εξασθένησε σε καταιγίδα κατηγορίας 1, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου από 205 στα 145 χιλιόμετρα την ώρα.

«Είναι σίγουρα έξω από τα συνηθισμένα», είπε ο καθηγητής μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Βόρειου Ιλινόις, Βίκτορ Τζενσίνι. «Οι τυφώνες παράγουν ανεμοστρόβιλους, αλλά συνήθως είναι αδύναμοι» τόνισε.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton’s arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected. pic.twitter.com/R6bM3zQugp — The Associated Press (@AP) October 9, 2024

Εικόνες ισοπέδωσης από τον τυφώνα Μίλτον

Ρεκορ βροχόπτωσης καταγράφηκε στις περιοχές Sarasota, Siesta Key και Plant City. «Έχουμε πλημμύρες σε μέρη και σε επίπεδα που δεν έχω δει ποτέ», ανέφερε κάτοικος του Plant City.

#Milton Horrifying visuals 😰, I wish there isn’t any casualities 😭🙏🏻 This is what the Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens looked like after one of the tornadoes associated with Hurricane Milton. Disasters ! #HurricanMilton #Florida pic.twitter.com/X2iyTjSKWS — 🔥Yuvrani❄️ (@DD_Darls) October 10, 2024

Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Fort Pierce, στην ακτή του Ατλαντικού με δεκάδες ισοπεδωμένα σπίτια και τουλάχιστον πέντε νεκρούς από ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με το σερίφη της κομητείας St. Lucie.

Η στέγη του περίφημου γηπέδου μπέιζμπολ Tropicana Field παρασύρθηκε από τη μανία των ανέμων.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9 — Ryan Bass (@Ry_Bass) October 10, 2024

Ο τυφώνας Μίλτον άφησε είναι τρία εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Σε 46 1/2 ώρες, από τροπική καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας έγινε τυφώνας ισχύος 205 χιλιομέτρων την ώρα, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Ο Λευκός Οίκος, και ο Τζο Μπάιντεν προσωπικά, απάντησαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί ότι η ομοσπονδιακή βοήθεια περιορίζεται στα 750 δολάρια το άτομο, διευκρινίζοντας πως πρόκειται μόνο για καταβολή βασικών εφοδίων όπως φαγητό, πάνες και βρεφικό γάλα.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν επίσης έναν μεγάλο οικοδομικό γερανό στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, με το μηχάνημα να συντρίβεται στο έδαφος, σε έναν ερημωμένο δρόμο.

Κροκόδειλοι στους δρόμους

Σοκάρει η εικόνα από τη στιγμή που κάτοικοι της Φλόριντα, οι οποίοι βρέθηκαν στον τυφώνα Μίλτον, άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου τους και βρήκαν έναν αλιγάτορα να προσπαθεί να δαγκώσει το λάστιχο.

Οι ειδικοί της άγριας ζωής, έχουν προειδοποιήσει ότι τα ζώα μπορεί να επηρεαστούν από τις καταιγίδες και να οδηγηθούν σε κατοικημένες περιοχές, να αποπροσανατολιστούν και να γίνουν πιο επιθετικά από το άγχος.

Έλληνες περιγράφουν τον τρόμο

Εφιαλτική ήταν η νύχτα για την μεγάλη παροικία των Ελλήνων στη Φλόριντα, πολλοί από τους οποίους δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, έμειναν μέσα και περίμεναν τον τυφώνα – τέρας να περάσει.

Οι περιγραφές τους στο MEGA, για τα όσα βίωσαν μέσα στα σπίτια τους, πολλές φορές χωρίς ρεύμα, με τους ανέμους να σαρώνουν τα πάντα και το νερό της βροχής να ανεβαίνει απειλητικά, είναι ανατριχιαστικές.

Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Όσοι έμειναν πίσω, θωράκισαν πόρτες και παράθυρα.

«Δημιουργήθηκαν 12 ανεμοστρόβιλοι αν άκουσα καλά στην δική μας περιοχή εδώ. Υπήρχαν κάποιες καταστροφές. Χτύπησε ένας ανεμοστρόβιλος 16 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και άκουσα ότι υπάρχει κάποιος ή κάποιοι νεκροί. Σπίτια καταστράφηκαν, είδα ένα βενζινάδικο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς κι ένα φορτηγό είδα στον αυτοκινητόδρομο που αναποδογύρισε», είπε ο Θοδωρής Σαράντος, κάτοικος Σεντ Λούσι.

Με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα αποκαρδιωτική. Δρόμοι βυθισμένοι στο νερό, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, διαλυμένες οροφές, ξεριζωμένα δέντρα.

«Αυτή τη στιγμή αν ήσασταν εδώ να ακούσετε σχεδόν βροντάται το σπίτι, δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατοί οι άνεμοι. Έξω γίνεται κατακλυσμός Κυρίου. Δεν τολμώ να ανοίξω ούτε καν παράθυρο», είπε η Άρια Σωκράτους, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριντας.

Πολλές περιοχές κοντά στη θάλασσα είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι ώρες πριν από το πέρασμα του φονικού τυφώνα.

«Είναι 20:20 στο Clearwater της Φλόριντα. Έχουμε χάσει ηλεκτρικό ρεύμα αυτήν τη στιγμή. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί, φτάνουν τα 80χλμ/ώρα. Έχουμε πάρα προειδοποίηση να μείνουμε σπίτι, να μην βγούμε έξω», λέει η Χριστιάννα, κάτοικος Φλόριντα.