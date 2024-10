Τις πληγές της μετρά η Φλόριντα μετά το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, ένα πέρασμα που ευτυχώς δεν επιβεβαίωσε τα αρχικά εφιαλτικά σενάρια της απόλυτης καταστροφής.

Παρόλα αυτά ο τυφώνας σκότωσε 15 ανθρώπους (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία), ισοπέδωσε πολλές οικοδομές, άφησε πάνω από τρία εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα, ενώ στις επιχειρήσεις έρευνας διασώθηκαν 1.000 άνθρωποι και περίπου 105 ζώα.

Οι κάτοικοι είχαν κληθεί από την πρώτη στιγμή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η προειδοποίηση ήταν σαφής: αν μείνετε τα σπίτια σας θα γίνουν τα φέρετρα σας.

Άνδρας κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή γαντζωμένος σε έναν καταψύκτη, ο οποίος επέπλεε 48 χλμ από το Longboat Key, μια πόλη κατά μήκος της κεντροδυτικής ακτής της πολιτείας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα για ιατρική περίθαλψη. Όπως είπε η υποπλοίαρχος Dana Grady, της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, σώθηκε χάρη στο σωσίβιο και την ηλεκτρική συσκευή.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 10, 2024