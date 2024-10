Ο τυφώνας Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου, σχίζοντας τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field. Το στάδιο βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και είναι η έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις.

Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

This is absolutely WILD. Hurricane Milton has blown the roof off of Tropicana Field, home of the Tampa Bay Rays

This was meant to be a shelter for THOUSANDS of victims and first responders.

Real Katrina vibes here. #HurricaneMilton pic.twitter.com/kcW5RXzgAs

— Cyber Psycho (@MrCyberPsycho) October 10, 2024