Ο τυφώνας Μίλτον ανήκει στην κατηγορία 5 της επικινδυνότητας και έχει χαρακτηριστεί ως «τυφώνας του αιώνα». Το φυσικό φαινόμενο πρόκειται να πλήξει τη Φλόριντα, και κυρίως την πόλη Τάμπα, η οποία ακόμα δεν έχει καταφέρει να «συνέλθει» από τον τυφώνα Ελίν. Βέβαια, κύριο χαρακτηριστικό του τυφώνα αυτού είναι η «ταχεία εντατικοποίηση».

Αν και ήδη έχουν γίνει εκκενώσεις περιοχών, ωστόσο όπως αναφέρουν οι αμερικάνοι μετεωρολόγοι είναι αβέβαιη η ακριβής τοποθεσία που θα «χτυπήσει» ο τυφώνας Μίλτον. Ο κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών είναι μεγάλος, εξαιτίας της σφοδρότητας που αναμένεται να έχει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τυφώνας θα ανέβει σημαντικά σε ταχύτητα επιταχύνοντας κατά σχεδόν 153 χλμ. σε μόλις 24 ώρες.

Το National Hurricane Center ορίζει την «ταχεία εντατικοποίηση» όταν οι μέγιστοι διατηρούμενοι άνεμοι ενός τροπικού κυκλώνα αυξάνονται τουλάχιστον κατά 30 κόμβους σε διάστημα 24 ωρών. Οι τριάντα κόμβοι αντιστοιχούν σε ταχύτητα λίγο κάτω από 56 χλμ./ώρα. Με την κλιμάκωση του Milton να είναι υπερδιπλάσια αυτού του ορίου.

Όταν συμβαίνει αυτό και οι τυφώνες αυξάνουν την ταχύτητά τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γίνονται πιο επικίνδυνοι, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα προετοιμασίας και εκκένωσης.

«Έτσι μοιάζει η ταχεία εντατικοποίηση, να κοιμάσαι με έναν τυφώνα κατηγορίας 1 και να ξυπνάς σε έναν καταστροφικό τυφώνα κατηγορίας 5 με ανέμους 257 χλμ. την ώρα», έγραψε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, η μετεωρολόγος του CNN, Elisa Raffa, σε ανάρτησή της στην κοινωνική πλατφόρμα X.

🌀STRONGER, FASTER: This is what rapid intensification looks like, going to sleep to a meh category 1 hurricane & waking up to a monster category 5 with 160 mph winds.

Truly mind-boggling & scary. This is the trend as our oceans continue to trap heat & fuel stronger storms. @CNN pic.twitter.com/2YhoCCGPPP

— Elisa Raffa (@Elisa_Raffa) October 7, 2024