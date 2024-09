Ένας άνδρας που θεωρείται «επικίνδυνος» έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι, έπειτα από έναν διαπληκτισμό, τα αίτια του οποίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ανακοίνωσε η αστυνομία, που έχει ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση για τη σύλληψή του.

«Ξέσπασε ένας καβγάς και ο άνδρας πέταξε κατόπιν μία εύφλεκτη ουσία» στον χώρο των επισκεπτών, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου, προτού τραπεί σε φυγή, έγινε γνωστό από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κανένας τραυματίας, όμως περίπου 300 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν ως μέτρο ασφαλείας.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου της ρουμανικής αστυνομίας, ο άνδρας δεν στόχευσε απευθείας ανθρώπους, αλλά στράφηκε εναντίον αντικειμένων στον χώρο. Θεωρείται «επικίνδυνο άτομο».

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έδωσαν στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του υπόπτου, ο οποίος εμφανίζεται να φοράει ένα καρό πουκάμισο και να κρατάει ένα μαύρο σακίδιο πλάτης. Βρίσκεται αντιμέτωπος με κάθειρξη έως επτά χρόνια επειδή προκάλεσε τη φωτιά.

«Εάν τον δείτε, μην επέμβετε και ειδοποιήστε μας», δήλωσε η αστυνομία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

A man started a fire in the visitors’ area of Romania’s Parliament, leading to the evacuation of approximately 300 people, but fortunately, no injuries were reported in the incident.

The fire was initiated using a flammable substance, causing a disturbance but was contained… pic.twitter.com/n3YxEc3ZGJ

