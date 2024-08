Την ημέρα των 18ων γενεθλίων της, η Σιλό (τότε Πιτ) κατέθεσε αίτηση για να αλλάξει το επίθετό και να χρησιμοποιεί πια εκείνο της μητέρας της. Η σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του ήταν και παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Είναι πια επίσημο. Η Σιλό Πιτ κόβει κάθε δεσμό με τον πατέρα της και ονομάζεται πια Σιλό Τζολί. Η αίτηση κατατέθηκε τον Μάιο του 2024 και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς η εφημερίδα Los Angeles Times δημοσίευσε την ανακοίνωση της απόφασης.

