Παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε ειδική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών.
Μεταξύ των υποψηφίων είναι και ο φυλακισμένος εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης, το όνομα του οποίου προκάλεσε θύελλα χειροκροτημάτων, αλλά και η Ελεονώρα Μελέτη.
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι οι εξής:
1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝΑ
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ)
3. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ)
4. ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
7. ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
10. ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ)
11. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
14. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
15. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΗ – ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΛΓΑ
19. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ)
20. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΙΣΤΗ)
21. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
22. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23. ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
24. ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΦΡΕΝΤΗΣ
26. ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΟΜΡΑΝ ΚΟΥΚΟΥΒIΤΑΚΗΣ ΤΑΜΕΡ ΟΡΕΣΤΗΣ
29. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ (ΑΝΤΡΗ)
30. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
31. ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
32. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33. ΣΕΡΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
34. ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΖΑΝ
35. ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
36. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΛΥΔΙΑ – ΑΝΤΩΝΙΑ
38. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39. ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40. ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
41. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΝΙΟΒΗ
42. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)