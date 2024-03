Την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση δύο μήνες μετά την διάγνωση του καρκίνου πραγματοποίησε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο 75χρονος μονάρχης έφτασε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, τόπο ταφής της μητέρας του , βασίλισσας Ελισάβερ, το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (31.3.2024) συνοδευόμενος από την σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα για να παρακολουθήσει την εορταστική λειτουργία.

Ο Κάρολος ανέβαλε όλες τις προηγούμενες δημόσιες υποχρεώσεις του από τότε που τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε θεραπεία για μια απροσδιόριστη μορφή καρκίνου, η οποία εντοπίστηκε έπειτα από εξετάσεις στο πλαίσιο της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο για διογκωμένο προστάτη.

Ο βασιλιάς Κάρολος ευδιάθετος, χαμογελαστός -αν και εμφανώς αδυνατισμένος με κόκκινα μάτια- φορούσε ένα σκουρόχρωμο παλτό και μπλε γραβάτα, ενώ όταν έφτασε στην εκκλησία, γύρισε και χαιρέτησε το συγκεντρωμένο πλήθος.

Royal wave. King Charles and Queen Camilla arrive at St George’s Chapel for Easter Sunday service pic.twitter.com/jp5dOrchlg

— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) March 31, 2024