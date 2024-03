Η Κέιτ Μίντλετον έκανε μία πολύ άστοχη κίνηση. Η δημοσίευση της «πειραγμένης» οικογενειακής της φωτογραφίας, αντί να κατευνάσει τα σενάρια γύρω από την κατάσταση της υγείας της, τα «φούντωσε».

Η ίδια θέλησε με την ανάρτησή της να δείξει πως είναι καλά και η υγεία της βελτιώνεται. Όμως, αν και αρχικά αυτή η ιδέα λειτούργησε και πέρασε τόσο στο λαό, όσο και στα ειδησεογραφικά μέσα, λίγο αργότερα γύρισε εναντίον της. Τα μεγάλα φωτογραφικά πρακτορεία εντόπισαν σωρεία ανακολουθιών, με αποτέλεσμα να αποσύρουν τη φωτογραφία και να σταματήσουν την αναπαραγωγή της ως επεξεργασμένη.

Την επομένη, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζήτησε δημόσια «συγγνώμη», ενώ ανέφερε πως «πειραματίζεται με το μοντάζ εικόνων». Για τους υποστηρικτές του Στέμματος, οι οποίοι έχουν εδώ και καιρό αναστατωθεί με την εξαφάνιση της, πλέον είναι αβέβαιη για την πραγματική της κατάσταση. Όλα αυτά οδήγησαν μία νέα έκρηξη εικασιών για την υγεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ πλήθος αναλυτών έσπευσαν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί με την «απαγορευμένη» φωτογραφία.

Το Sky News μέσα από μία εξέταση των δεδομένων της φωτογραφίας, ανακάλυψε κάποια ενδιαφέροντα πορίσματα για την εικόνα. Ειδικότερα, η φωτογραφία αποθηκεύτηκε στο Adobe Photoshop δύο φορές σε Apple Mac την Παρασκευή και το Σάββατο. Ενώ, μάλιστα τραβήχτηκε σε κάμερα Canon. Παρόλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να πιστοποιήσει πότε τραβήχτηκε.

Οι φήμες και οι εικασίες γύρω από την «πειραγμένη φωτογραφία» έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το επικρατέστερο, ωστόσο σενάριο είναι πως η εικόνα είναι ολόκληρη μονταρισμένη.

Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν η Κέιτ Μίντλετον είχε κάνει μία φωτογράφιση για τη Vogue, όπου εμφανίζεται μάλιστα και στο εξώφυλλο. Κάποιοι χρήστες των social media, λοιπόν μέσα από προγράμματα επεξεργασίας κατάφεραν να αποδείξουν ότι οι δυο φωτογραφίες, αν δεν είναι ίδιες, είναι τουλάχιστον πανομοιότυπες.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5

— Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024