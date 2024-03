Οι πληροφορίες που έρχονται από το Παλάτι πενιχρές και τα λάθη από την πλευρά της Κέιτ Μίντλετον συνεχίζονται.

Οι φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας της αναζωπυρώνονται με κάθε της δημόσια εμφάνιση, ενώ όλοι γύρω της κρατάνε «σιγή ιχθύος». Κανείς δεν ξέρει πλέον τι να υποθέσει μετά από τα απανωτά σφάλματα και τη σιωπή που η ίδια κρατάει. Πλέον, κάθε της δημόσια εμφάνιση αποτελεί ακόμα ένα νέο ερωτηματικό. Ενώ προκαλείται σάλος γύρω από το όνομά της.

H αναστάτωση στη βασιλική οικογένεια δε φαίνεται να καταλαγιάζει. Από τη μία πλευρά, η Κέιτ Μίντλετον είναι εκτός των καθηκόντων της, εξαιτίας της χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα που υπεβλήθη τον Ιανουάριο. Από την άλλη πλευρά, και ο βασιλιάς Κάρολος δεν είναι το ίδιο ενεργός μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Αυτά από μόνα τους δίνουν μία εσωτερική κρίση. Όμως, το «πέπλο μυστηρίου», το οποίο απλώνεται πάνω από τις ασθένειες των δύο βασικών μελών της οικογένειας, δε βοηθάει και πολύ. Ο βρετανικός λαός ζητάει συχνά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαντήσεις. Αλλά αυτές δεν έρχονται.

Στην αντίπερα όχθη, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι αυτοεξόριστοι του Παλατιού βρίσκονται σε ένα δίλημμα. Είναι μία ευκαιρία για αυτούς να επανέλθουν στις υπηρεσίες του Στέμματος, και να ανακάμψει η δημοτικότητά τους, ή όχι;

Η Κέιτ Μίντλετον μετά το χειρουργείο της, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Ωστόσο, οι κάμερες των δημοσιογράφων κατάφεραν να την απαθανατισούν ήδη δύο φορές. Τη μία ήταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα της Κάρολ στη θέση του οδηγού. Ενώ τη δεύτερη με το σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, και πάλι στο αυτοκίνητο, και με το διάδοχο στη θέση του οδηγού.

Η πρώτη φωτογραφία ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αν όντως δείχνει την πριγκίπισσα της Ουαλίας, ή την αδερφή της, Πίπα Μίντλετον. Ωστόσο, όσοι υποστηρικτές του Στέμματος είδαν την εν λόγω φωτογραφία έσπευσαν να τη σχολιάσουν στα social media. Παράλληλα, όμως αναρωτήθηκαν, για ποιο λόγο δεν οδηγεί η ίδια η Κέιτ Μίντλετον το αυτοκίνητο; Αυτό προκύπτει, καθώς στο παρελθόν δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δείξει την αδυναμία της στην οδήγηση.

Η δεύτερη φωτογραφία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μόλις χθες, Δευτέρα 11/3. Λίγες ώρες μετά το σάλο που προκάλεσε η επεξεργασμένη εικόνα της, την οποία η ίδια και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δημοσίευσαν για την ημέρα της Μητέρας.

Kate is pictured leaving Windsor Castle in car with William as she heads for ‘private appointment’ – while Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey https://t.co/AvKwpGbyMK pic.twitter.com/2haLXHkHJc

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024