Η Κέιτ Μίντλετον εθεάθη το απόγευμα της Δευτέρας, 11/03, να απομακρύνεται από το Ουίνδσορ με αυτοκίνητο μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, καθώς εκείνος κατευθυνόταν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για την τελετή της Ημέρας της Κοινοπολιτείας.

Η ίδια δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση καθώς -όπως έχει ανακοινωθεί- θα απέχει από τις δημόσιες εμφανίσεις της τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα πριν περίπου δύο μήνες.

Kate is pictured leaving Windsor Castle in car with William as she heads for ‘private appointment’ – while Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey https://t.co/AvKwpGbyMK pic.twitter.com/2haLXHkHJc

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024