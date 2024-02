Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι σταματά τις παραδόσεις διατροφικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μέχρι οι συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα να επιτρέψουν ασφαλή διανομή της.

«Η απόφαση να σταματήσουμε τις παραδόσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία, καθώς ξέρουμε πως σημαίνει ότι η κατάσταση εκεί θα επιδεινωθεί περαιτέρω και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν από λιμό», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το επισιτιστικό πρόγραμμα του ΟΗΕ που έχει την έδρα του στη Ρώμη.

Τρεις υπηρεσίες του ΟΗΕ -το WFP, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η υπηρεσία του οργανισμού για τα παιδιά UNICEF- δήλωσαν χθες, Δευτέρα 19/02, πως τα τρόφιμα και το ασφαλές νερό είναι εξαιρετικά σπάνια και οι αρρώστιες διαδεδομένες με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του οξέος υποσιτισμού στη Γάζα, τέσσερις μήνες και πλέον στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

WFP pauses deliveries to the North of #Gaza.

WFP is deeply committed to urgently reaching desperate people across Gaza. But the safety AND security to deliver critical food aid – and for the people receiving it – must be ensured.

FULL STATEMENT: https://t.co/0F2iYlktDL

— WFP in the Middle East & North Africa (@WFP_MENA) February 20, 2024