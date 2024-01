Σήμερα Τρίτη 23/1 ρυθμίστηκε, στις 17:00 ώρα Ελλάδος, το «Ρολόι της Αποκάλυψης» (Doomsday Clock), παραμένοντας για δεύτερη χρονιά στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα.

Η προέλευση του ρολογιού της Αποκάλυψης ανήκει στη διεθνή ομάδα ερευνητών Bulletin of the Atomic Scientists με έδρα το Σικάγο και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1947. Με αφορμή τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ερευνητές θεώρησαν χρέος τους να ενημερώσουν το κοινό για την απειλή που αποτελούν για την ανθρωπότητα τα πυρηνικά όπλα.

Το Bulletin of the Atomic Scientists πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αποτελούμενη από ερευνητές και επιστήμονες της πυρηνικής επιστήμης και κλιματικής αλλαγής. Μετά τον θάνατο του συνιδρυτή και ρυθμιστή του Ρολογιού, Eugene Rabinowitch, τα ηνία ανέλαβε το συμβούλιο των επιστημόνων της οργάνωσης.

Με τη συνδρομή ακαδημαϊκών έχουν δημιουργήσει ένα έγκυρο και διεθνώς αναγνωρισμένο μέσο ενημέρωσης των πολιτών για τους πυρηνικούς κινδύνους, την κλιματική αλλαγή αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Το συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και, με γνώμονα την παγκόσμια επικαιρότητα, αποφασίζει για την πορεία των δεικτών του Ρολογιού. Όσο πιο κοντά στα μεσάνυχτα οι δείκτες, τόσο πιο κοντά στην καταστροφή η ανθρωπότητα.

Το Ρολόι αρχικά ρυθμίστηκε στα 7 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, το 1947, κι έκτοτε οι δείκτες έχουν μετακινηθεί προς τα πίσω και προς τα εμπρός 25 φορές. Το 1991 ήταν πιο μακριά από τα μεσάνυχτα -στα 17 λεπτά- ,ενώ το 2023 έφτασε πιο κοντά από ποτέ -στα 90 δευτερόλεπτα- όπου θα παραμείνει και τη φετινή χρονιά.

Σημειώνεται πως από το 2010 και μετά, το ρολόι πλησιάζει όλο και πιο κοντά να σημάνει μεσάνυχτα.

Το 2020, στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, οι επιστήμονες μετέφεραν τους δείκτες του ρολογιού προς τα εμπρός, 100 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα.

To 2023, με φόντο την εισβολή στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, οι δείκτες μετατοπίστηκαν ακόμα 10 δευτερόλεπτα μπροστά. Κατά τη ρύθμιση του Ρολογιού το Συμβούλιο αποφάνθηκε «Οι απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων υπενθυμίζουν πως η κλιμάκωση συγκρούσεων από ατύχημα, πρόθεση ή λάθος υπολογισμό αποτελεί τρομερό κίνδυνο. Η πιθανότητα η σύγκρουση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο παραμένει υψηλή.»

BREAKING: Doomsday Clock set at 90 seconds to midnight – amid ‘unprecedented level of risk’

Read more ⬇https://t.co/xI6tSxkd2l

— Sky News (@SkyNews) January 23, 2024