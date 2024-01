Αύριο Τρίτη στις 17:00 ώρα Ελλάδος θα ρυθμιστεί για τη νέα χρονιά από τους επιστήμονες το «Ρολόι της Αποκάλυψης» (Doomsday Clock).

Για την χρονιά που πέρασε το Doomsday Clock βρέθηκε πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ και συγκεκριμένα στα 90 δευτερόλεπτα πριν από την «καταστροφή». Σημειώνεται ότι πριν από τον Ιανουάριο του 2023, είχε το ρεκόρ των 100 δευτερολέπτων επί δυο χρόνια.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης έχει σχεδιαστεί για να δείχνει πόσο κοντά είναι η ανθρωπότητα στην παγκόσμια καταστροφή που προκαλείται από ανθρωπογενείς τεχνολογίες. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το ρολόι είναι ο πυρηνικός κίνδυνος η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Το Συμβούλιο Επιστήμης και Ασφάλειας του Bulletin παρακολουθεί συνεχώς τις νέες εξελίξεις στις βιοεπιστήμες και την τεχνολογία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμετάκλητη βλάβη στην ανθρωπότητα.

Το ρολόι χρησιμεύει ως έκκληση για δράση προς τις κυβερνήσεις του κόσμου. Η αρχική ρύθμιση του ρολογιού πραγματοποιήθηκε το 1947 και ήταν επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Έκτοτε έχει ρυθμιστεί προς τα πίσω και προς τα εμπρός 25 φορές. Το 1991 ήταν πιο μακριά από τα μεσάνυχτα -στα 17 λεπτά- , ενώ η πλησιέστερη ήταν 90 δευτερόλεπτα, από τις 24 Ιανουαρίου 2023.

Προκειμένου να επεξεργαστεί την ενημέρωση, το ινστιτούτο που δημιούργησε το Doomsday Clock (The Bulletin of the Atomic Scientists), διερωτάται εάν η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο ασφαλής ή διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Αν ναι, το ρολόι πρέπει να κινηθεί.

Η ιστορία του Doomsday Clock

Η προέλευση του ρολογιού της Αποκάλυψης ανήκει στη διεθνή ομάδα ερευνητών που ονομάζεται ατομικοί επιστήμονες του Σικάγο, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μανχάταν.

Μετά τους ατομικούς βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι από τις ΗΠΑ, άρχισαν να δημοσιεύουν ένα μιμογραφημένο ενημερωτικό δελτίο και στη συνέχεια το περιοδικό Bulletin of the Atomic Scientists, το οποίο, από την έναρξή του, απεικόνιζε το Ρολόι σε κάθε εξώφυλλο. Το ρολόι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1947, όταν ο συνιδρυτής του Bulletin, Χάιμαν Γκόλντσμπιθ, ζήτησε από την καλλιτέχνη Μάρτιλ Λάνγκσντορφ,σύζυγο του ερευνητικού συνεργάτη του προγράμματος Μανχάταν και υπογράφοντα την αίτηση Σίλαρντ Αλεξάντερ Λάνγκσντορφ, να σχεδιάσει ένα εξώφυλλο για το τεύχος του περιοδικού Ιουνίου 1947.

Η Λάνγκσντορφ επέλεξε ένα ρολόι για να αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος: Σαν αντίστροφη μέτρηση, το Ρολόι υποδηλώνει ότι η καταστροφή θα συμβεί φυσικά, εκτός εάν κάποιος αναλάβει δράση για να τη σταματήσει.

Τον Ιανουάριο του 2007, ο σχεδιαστής Μάικλ Μπιέρουτ, ο οποίος ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Bulletin επανασχεδίασε το ρολόι της Αποκάλυψης για να του δώσει μια πιο μοντέρνα αίσθηση.