Πενθεί η Τσεχία μετά την μεγαλύτερη ένοπλη επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της με 14 νεκρούς, περιλαμβανομένου του δράστη στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας.

Οι Αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια, μετά το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, όπου ο 24χρονος Ντέβιντ Κόζακ, σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 25, πριν αυτοκτονήσει.

Υπενθυμίζεται ότι από την τσέχικη Αστυνομία έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής πως ο δράστης του λουτρού αίματος στο κέντρο της πρωτεύουσας ήταν επίσης αυτός που είχε σκοτώσει τον 32χρονο άνδρα και τη δύο μηνών κόρη του σε δασική περιοχή του Κλανόβιτσε.

Το πόρισμα αυτό προέκυψε μετά το πέρας της βαλλιστικής έρευνας σε όπλο που κατασχέθηκε από το σπίτι του φοιτητή και των πυρών που είχαν δεχθεί τα δύο θύματα την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο 24χρονος που φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα, πιστεύεται ότι σκότωσε και τον πατέρα του στην πόλη Χοστούν, δυτικά της Πράγας, τρεις ώρες πριν προχωρήσει στο μακελειό στο Πανεπιστήμιο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δολοφόνος είχε άδεια για το όπλο, με το οποίο προκάλεσε την τραγωδία, ενώ η τσεχική αστυνομία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ότι Ντέιβιντ Κόζακ μπορεί να βοηθήθηκε από την φίλη του, η οποία παραμένει ασύλληπτη. Η φίλη, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, φέρεται να προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό.

Εκτός από την φερόμενη ως συνεργάτιδα στις Αρχές έχει σημάνει και συναγερμός για τυχόν… θαυμαστές του μακελάρη που μπορεί να θελήσουν να τον μιμηθούν.

Οπως έγινε γνωστό η Αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο που παραδέχτηκε ότι «εμπνεύστηκε» από τον δράστη της μαζικής επίθεσης στην Πράγα και «ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και επίσης να σκοτώσει».

«Στις έντεκα και μισή χθες, ο άνδρας μας είπε ότι εμπνεύστηκε από τον δράστη, ότι ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και επίσης να σκοτώσει», έγραψε η τσεχική αστυνομία σε ανάρτηση στο X. «Μετά από λίγες ώρες, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη».

Το βράδυ της Παρασκευής, η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει στην πλατεία Πάβλοβα στο κέντρο της πόλης καθώς ένας άνδρας απειλούσε κρατώντας χειροβομβίδα. Στο σημείο διακόπηκε άμεσα η κυκλοφορία των οχημάτων ενώ οι συρμοί του μετρό περνούσαν χωρίς στάση από κοντινό σταθμό.

Ωστόσο, οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ομοίωμα, με αποτέλεσμα να σημάνει λήξη συναγερμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Τσεχίας, ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ διέθετε εξοπλισμό ώστε να αποκλείσει την είσοδο κα την έξοδο ατόμων στο κτίριο αλλά και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους μπορούσε. Βέβαια, όπως έχει ανακοινωθεί από χθες και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα θύματά του ήταν τυχαία και πυροβολούσε αδιακρίτως. Μέρος του οπλισμού απεικονίζεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Η τσεχική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους νεκρούς, δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουζαν, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν ξένοι μεταξύ των νεκρών. Τρεις από τους τραυματίες ωστόσο είναι αλλοδαποί, όπως είπε.

Ολα τα θύματα σκοτώθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου του Πανεπιστημίου. Ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν συμφοιτητές του δράστη.

Ανακοινώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, η αστυνομία αποφάσισε να συνεχίσει να παρακολουθεί ορισμένους ευαίσθητους χώρους, όπως τα σχολεία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ δήλωσε νωρίτερα ότι ο δράστης της επίθεσης, είχε στην κατοχή του «τεράστιο οπλοστάσιο και πυρομαχικά» και ότι η ταχεία αντίδραση της αστυνομίας πρόλαβε μεγαλύτερη σφαγή.

Εκατοντάδες άνθρωποι, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, συγκεντρώθηκαν για να αφήσουν κεριά και λουλούδια έξω από τη μεσαιωνική έδρα του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα κατέθεσε συγκινημένος λουλούδια.

Η κυβέρνηση κήρυξε ημέρα πένθους την 23η Δεκεμβρίου και ο τσεχικός πληθυσμός θα τηρήσει το μεσημέρι ενός λεπτού σιγή.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας. Ο 24χρονος φεύγοντας από το χωριό του, που απέχει 21 χιλιόμετρα από την πόλη, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, θεωρώντας ότι εκείνος σκότωσε τον πατέρα του, έσπευσαν στο πανεπιστήμιο και εκκένωσαν το κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών όπου φοιτούσε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, πυροβολισμοί ακούστηκαν από διπλανό κτήριο και ακολούθησαν οι σκηνές χάους και πανικού.

Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023