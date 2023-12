Βίντεο στο οποίο διακρίνονται πλάνα που δείχνουν καρέ καρέ την εξέλιξη του μακελειού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα αλλά και δημοσιοποιούν τους διαλόγους των αστυνομικών που επιχείρησαν στο αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την Τσεχία παραμονή Χριστουγέννων αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφηκε από τις κάμερες σώματος που έφεραν στις στολές τους οι αστυνομικοί που επιχείρησαν στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου αφού ειδοποιήθηκαν για την επίθεση.

Στα πλάνα του βίντεο καταγράφονται έντρομοι οι φοιτητές να απομακρύνονται από το Πανεπιστήμιο των ώρα που οι ένοπλοι αστυνομικοί εισέρχονται σε αυτό για να εντοπίσουν και να αφοπλίσουν τον δράστη, τον 24χρονο David Kozak.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα του δράστη ενώ έψαχναν το κτίριο. Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι «σωροί πυρομαχικών – απίστευτες ποσότητες» βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκτελεστής, όταν κατάλαβε πως είναι περικυκλωμένος από αστυνομικούς, αυτοκτόνησε με την καραμπίνα του, αφού πέταξε από το μπαλκόνι το όπλο με το οποίο είχε δολοφονήσει τουλάχιστον 14 άτομα -ανάμεσά τους τη διευθύντρια της μουσικής σχολής-, ενώ τραυμάτισε άλλους 25.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους αστυνομικούς εντόπισε τον δράστη στην ταράτσα…

#WATCH 🔴 The Czech police have released operational footage captured during the shooting at Charles University.#shooting #Prague #CharlesUniversity pic.twitter.com/ptBEPk2eLh

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 22, 2023