Όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια για το «ποιόν» του 24χρονου που άνοιξε πυρ από την οροφή πανεπιστημιακής σχολής στην Πράγα, το απόγευμα της Πέμπτης (21/12), σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα τη στιγμή που δέκα εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αρχικά ήταν το ονοματεπώνυμό του που διέρρευσε στον εγχώριο Τύπο. Ήταν ο «Ντάβιντ Κ.» αυτός που έστησε το οπλοπολυβόλο στον ακάλυπτο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προκαλώντας το λουτρό αίματος.

Κατόπιν έγινε γνωστή η ηλικία του και η καταγωγή του. Όπως και η ιδιότητά του. Βραβευμένος φοιτητής Ιστορίας, έγραψαν σε διάφορα Μέσα. Ανήμερα μάλιστα του μακελειού ήταν να δώσει το «παρών» σε διάλεξη.

Αργότερα έγιναν γνωστά κάποια ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Όπως και η εκδοχή πως προτού φύγει για την Πράγα σκότωσε τον πατέρα του στο σπίτι της οικογένειάς και γι’ αυτό τον αναζητούσαν ήδη οι Αρχές, προτού σκορπίσει τον θάνατο στο κέντρο της τσέχικης πρωτεύουσας. Μόνο που η έρευνα για τον εντοπισμό του γινόταν σε άλλο κτίσμα!

Τελευταία αναφέρθηκε, από τον ίδιο τον αρχηγό της Αστυνομίας, πως ο μακελάρης της Πράγας ήταν, πιθανόν, ένας «serial killer» που επέλεγε τυχαία τα θύματά του. Του χρεώνεται με σχετική βεβαιότητα, εκτός από τη δολοφονία του πατέρα του, κι άλλοι δύο εγκλήματα που συνέβησαν πρόσφατα στη χώρα.

«Εξετάζουμε το αν ο δράστης είναι ο υπεύθυνος για τα φονικά στο Κλανόβιτσε», δήλωσε σχετικώς, αναφερόμενος σε δύο ανεξιχνίαστες ως σήμερα υποθέσεις που συνέβησαν πριν από έξι μέρες σ’ ένα δάσος. Τα θύματα ήταν ένας 32χρονος άνδρας και η δύο μηνών κόρη του!

Γι’ αυτό κι έχει αποκλειστεί από τους ερευνητές το ότι «το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία», όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Βιτ Ράκουσαν.

Ο αρχηγός υποστήριξε επίσης πως η Αστυνομία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για ν’ αποτρέψει ένα ακόμη μεγαλύτερο αιματοκύλισμα. «Αν δεν υπήρχε η γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας, θα υπήρχαν πολλά περισσότερα θύματα. Όταν ο δράστης πυροβόλησε από το περβάζι, η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά», σχολίασε.

Βέβαια ο ένοπλος πρόλαβε ν’ αυτοκτονήσει προτού πέσει στα χέρια των αστυνομικών. Κι ας φώναζε από την οροφή του κτιρίου «είμαι εδώ, πυροβολήστε με».

Οι Αρχές κάνουν, επίσης, λόγο για προμελετημένο έγκλημα κι ένα σχέδιο που εκτελέστηκε στην εντέλεια. Το ότι ο Ντάβιντ Κ. ήταν αποφασισμένος να προβεί σε αυτήν του την πράξη αποτυπώνεται στο video που τον δείχνει να τοποθετεί το οπλοπολυβόλο και να «γαζώνει» το πλήθος.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023