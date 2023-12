Ολο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 24χρονο μακελάρη της Πράγας, Ντέιβιντ Κόζακ, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης άνοιξε πυρ από την οροφή του Πανεπιστημίου του Καρόλου εναντίον ανυποψίαστων ανθρώπων, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας. Κάνουν λόγο για «φρικτή προμελετημένη πράξη». Ο 24χρονος φεύγοντας από το χωριό του, που απέχει 21 χιλιόμετρα από την πόλη, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, θεωρώντας ότι εκείνος σκότωσε τον πατέρα του, έσπευσαν στο πανεπιστήμιο και εκκένωσαν το κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών όπου φοιτούσε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, πυροβολισμοί ακούστηκαν από διπλανό κτήριο και ακολούθησαν οι σκηνές χάους και πανικού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Πρεσβεία, «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων» στο μακελειό στην Πράγα.

Πιθανόν ο Ντέιβιντ Κόζακ να βοηθήθηκε από φίλη του, γεγονός που φέρεται να επιβεβαίωσε η τσεχική αστυνομία σε δημοσιογράφο της ολλανδικής Volkskrant που βρισκόταν στο σημείο. Η φίλη, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, φέρεται να προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Τσέχο υπουργό Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν, η αστυνομία βρήκε «ένα μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών» στο κτίριο του πανεπιστημίου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά περισσότερα θύματα αν η αστυνομία δεν είχε δράσει τόσο γρήγορα», είπε. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 24χρονος σκοπευτής είχε άδεια για το όπλο, με το οποίο προκάλεσε την τραγωδία. Η έρευνα πρέπει τώρα να αποκαλύψει πώς ακριβώς έλαβε αυτή την άδεια.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία» είπε στους δημοσιογράφους ο Βιτ Ράκουσαν.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τη φρίκη που έζησαν τα θύματα ενώ ο μακελάρης από ένα μπαλκόνι πυροβολούσε.

‼️The moment when a student #DavidKozak goes to the roof and opens fire. #Prague #CzechRepublic #CharlesUniversity #shooting pic.twitter.com/sttJBRZYzq

Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, μια κοπέλα δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️ #prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μακελάρης αφού πρώτα σκότωσε τον πατέρα του, στη συνέχεια ταξίδεψε δύο ώρες για να φτάσει στην Πράγα, για να συνεχίσει το αποτρόπαιο «έργο» του.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα “Daily Mail”, ο 24χρονος -ο οποίος μετά το μακελειό αυτοκτόνησε- είναι ύποπτος και για την διπλή δολοφονία πατέρας και κόρης, που βρέθηκαν νεκροί σε δάσος, κοντά στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι Αρχές θεωρούν πιθανό το σενάριο ο Κόζακ να είναι πίσω και από αυτό το έγκλημα.

«Ένας 32χρονος πατέρας και η δύο μηνών κόρη του σκοτώθηκαν από πυρά στο δάσος Klanovicky κοντά στην Πράγα την περασμένη Παρασκευή. Αλλά δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί εάν ο Κόζαν έχει πραγματικά κάποια σχέση με τις δολοφονίες», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ.

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST

He was a history student at Charles University.

He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim.

Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/4Z8I4n6LJa

— Umer Khayam (@KhayamTV) December 21, 2023