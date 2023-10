Παλαιστίνιοι ένοπλοι διείσδυσαν σε περιοχές του νότιου Ισραήλ ενώ εξαπολύθηκε ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα το πρωί, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.

Palestinian resistance forces fire over 5,000 rockets toward Israel, hit regime’s airports, military targets pic.twitter.com/KIRx9RSevG

Fire breaks out after barrage of rockets launched by Palestinian resistance forces from Gaza hit illegal Israeli settlements in Ashkelon. pic.twitter.com/WpzkwyXI6B

