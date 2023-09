Οι ταινίες «A Piece of Liberty» της Αντιγόνης Καπάκα, «Can you water a garden with tears?» του Θεόδωρου Σελέκου, «Nothing Holier Than A Dolphin» της Ισαβέλλας Μαργάρα, «Short Draft» του Σπυρίδων Παπασπύρου, «Toni» του Roman Filiev, «Wings» του Φοίβου Ήμελλου,«Άλλη μια μέρα» του Παναγιώτη Πανάγη, «Γιάμα» του Ανδρέα Βακαλιού, «Θερμοκήπιο» του Γιώργου Γεωργακόπουλου, «Κοίτα τα άστρα» του Άρη Κουβαρά, «Λευκά Χριστούγεννα 1948» του Αντώνη Βαλληνδρά, «Μέχρι να με Δεις» της Ελεάννας Σαντοριναίου, «Πέτρα, Ψαλίδι, Χαρτί» της Χριστίνας Πεντερίδου, «Ροζ Βουνό» του Thomas Kunstler και «Σαράντα τρεις σελίδες» του Αλέξη Πανίτσα συνθέτουν την φετινή 15άδα του διαγωνιστικού τμήματος του Micro μ 2023 (IMμF 2023), ενός φεστιβάλ που έχει γράψει την δική του ιστορία στον χώρο των ταινιών μικρού μήκους και φέτος κλείνει τα 13 του χρόνια.

Αν και τα στοιχεία του ακριβούς προγράμματος, όπως και των επιπλέον δράσεων του International Micro μ Festival 2023, δεν είναι προς το παρόν ανακοινώσιμα, τα βασικά χαρακτηριστικά του παραμένουν ίδια: ένα από αυτά είναι η ταυτόχρονή προβολή των ταινιών σε πολλές πόλεις, προκειμένου οι δημιουργοί τους να έρχονται σε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό όλων αυτών των πόλεων που φέτος θα αποτελέσουν το δίκτυο του.

Να σημειωθεί επίσης ότι κάθε χρόνο η ανακοίνωση των ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος του Micro μ σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για να στηθούν οι κάλπες και το κοινό του φεστιβάλ να επιβραβεύσει με αυτόν τον τρόπο τους δημιουργούς που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερους ψήφους. Για τον λόγο αυτό τα μέλη της προκριματικής επιτροπής Γεωργία Σωτήρχου, Γιάννης Ζαφείρης, Δημήτρης Μαμιός, Μιχάλης Δημητρίου και Σίμος Κυπαρισσόπουλος κλήθηκαν να επιλέξουν 15 μόνο ταινίες ανάμεσα από 250 και πλέον υποβολές συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του φεστιβάλ.