Μετά από πέντε συνεχόμενες νύχτες ταραχών στο Παρίσι το χθεσινό βράδυ ήταν σχετικά πιο ήρεμο, αν και αγανάκτηση προκάλεσε η επίθεση στο σπίτι του δημάρχου του προαστίου Λ’Αΐ-Λε-Ροζ, Βενσάν Ζανμπράν, μιας κοινότητας που αριθμεί 30.000 κατοίκους.

Ως τη 01:30 [02:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε 78 προσαγωγές σε όλη τη γαλλική επικράτεια, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να αναφερθεί κάποιο μείζον επεισόδιο. Στο Παρίσι και τα προάστιά του προσήχθησαν 20 πρόσωπα ως τη 01:00 σύμφωνα με τη νομαρχιακή αστυνομική διεύθυνση.

Το σοκ που προκάλεσε η επίθεση εναντίον του δημάρχου έθεσε σε δεύτερο πλάνο την αποκλιμάκωση των βίαιων επεισοδίων. Έπειτα από αυτή, με φόντο την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον αιρετών, υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα το μεσημέρι μπροστά σε όλα τα δημαρχεία της Γαλλίας.

France this morning.

Looks like Somalia during black hawk down when they set all the tires on fire. #FranceRiots #frenchriots #FranceOnFire #FranceHasFallen #FranceProtests pic.twitter.com/IZDaaqxDv9

