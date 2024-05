Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 12 φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και συγκρούστηκε με συμμετέχοντες σε μια καθιστική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, έγινε σήμερα γνωστό από τους διαδηλωτές.

Η οργάνωση Oxford Action for Palestine (OA4P) ανέφερε πως οι πανεπιστημιακές αρχές κάλεσαν την αστυνομία αφότου φοιτητές ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους στα γραφεία της διοίκησης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε πανεπιστήμια στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ είπε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό και θα δώσει αργότερα πληροφορίες.

Το πανεπιστήμιο δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τα σημερινά γεγονότα, αν και κατά το παρελθόν έχει πει ότι σέβεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης υπό τη μορφή ειρηνικών διαμαρτυριών.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και φοιτητών που κάθονταν στον δρόμο εμποδίζοντας τη διέλευση ενός αστυνομικού βαν, το οποίο, όπως λέει, μετέφερε συλληφθέντες.

«Αφήστε τους να φύγουν», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Police get swarmed by anti-Israel students chanting “Let Them Go” outside Oxford University as a group of officers carry a detained student on a stretcher.

Police moved in after students occupied an administrative building and refused to leave.

— Oli London (@OliLondonTV) May 23, 2024