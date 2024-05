Οργιάζουν οι φήμες για οριστικό χωρισμό μεταξύ της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ. Η Λατίνα σταρ απέκρουσε για πρώτη φορά ερωτήσεις δημοσιογράφων για το εάν ο γάμος της οδεύει προς διαζύγιο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη νέα της ταινία Atlas, η 54χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια ερωτήθηκε από δημοσιογράφο του μεξικάνικου Τύπου αν «αληθεύουν οι φήμες περί διαζυγίου με τον Μπεν Άφλεκ;»

Ο συμπρωταγωνιστής της Λόπεζ, Simu Liu, παρενέβη αμέσως λέγοντας πως δεν θα υπάρξουν σχόλια για το γεγονός, ενώ τόνισε προς τους δημοσιογράφους να «μην έρχεστε με αυτή την ενέργεια».

Ο Λόπεζ κοίταξε απευθείας τον δημοσιογράφο, απαντώντας: «Ξέρεις καλύτερα από αυτό».

#JLo is keeping mum over rumors of her troubled marriage to #BenAffleck – and even warned a reporter not to ask about it. 👀 https://t.co/wTjpEyXu5K pic.twitter.com/DPkbqpSoq3

— TMZ (@TMZ) May 23, 2024