Το δράμα που βιώνουν εδώ και πολλά χρόνια οι κάτοικοι της Δραπετσώνας και των γύρω περιοχών εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που προέρχεται από τα καζάνια της εταιρείας Oil One, συμφερόντων Δ. Μελισσανίδη, αναδείχθηκε και την ημέρα των εκλογών.

Διότι μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν και να γλίτωσαν προς το παρόν τα παιδάκια που έκαναν μάθημα με κλειστά παράθυρα λόγω της απίστευτης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή, ωστόσο τα εκλογικά κέντρα και όσοι πήγαν εκεί να ψηφίσουν βίωσαν την ανυπόφορη δυσοσμία.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του 2ου δημοτικού σχολείου Δραπετσώνας που λειτούργησε την ημέρα της ψηφοφορίας ως εκλογικό κέντρο.

Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Τα παράθυρα και οι πόρτες έμειναν κλειστά, παρά τη ζέστη καθώς η οσμή που «βρομίζει» τον αέρα της περιοχής δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή από εκλογικούς αντιπροσώπους, εφορευτική επιτροπή και ψηφοφόρους.

Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο κτίριο. Σε ολόκληρη την περιοχή τα παράθυρα στα σπίτια μένουν κλειστά για πολλές ημέρες καθώς η κατάσταση είναι ανυπόφορη.

Κάτοικοι καταγγέλλουν για ακόμη μια φορά τα όσα ζουν καθώς ειδικά τις ημέρες που η ζέστη είναι αποπνικτική και ο άνεμος φέρνει από τις εγκαταστάσεις της Oil One τη δυσοσμία, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν.

Επιπλέον, πολλά είναι τα παράπονα από τους γονείς παιδιών ότι μετά το σχολείο επιστρέφουν με πονοκέφαλο τα παιδιά τους, λόγω της έντονης δυσοσμίας.

Ο εφιάλτης που ζουν μαθητές, δάσκαλοι αλλά και όλοι οι κάτοικοι παραμένει ζωντανός καθώς η δυσοσμία και οι επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στον αέρα απειλούν τις ζωές των ανθρώπων.

Παρά τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει μετρήσεις σε συγκεκριμένες ημέρες κι έχει αποδειχθεί με στοιχεία ότι η έντονη δυσοσμία «σκεπάζει» όλη την περιοχή, κι όχι μόνο τις γειτονιές κοντά στην Oil One, εντούτοις δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση.

Ούτε κάποια ουσιαστική ενημέρωση έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς τους κατοίκους για τη μυρωδιά αυτή και για τις επικίνδυνες ουσίες του αέρα που αναπνέουν.

Τι λέει ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος μίλησε στο MEGA για το τεράστιο πρόβλημα.

«Το υπουργείου Περιβάλλοντος είχε την ευθύνη να ενημερώσει τον κόσμο τι μυρωδιά είναι αυτή, αλλά και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία των πολιτών. Βιώνουμε μία κατάσταση εδώ και πολύ καιρό.

»Πρέπει να δοθεί μία απάντηση, δεν γίνεται τα παιδιά να κάνουν μάθημα στα σχολεία με κλειστά τα παράθυρα. Δεν υπάρχει ανταπόκριση στα αιτήματά μας να μετακινηθεί η εγκατάσταση αυτής της βιομηχανική περιοχής».

Ο δήμαρχος μιλώντας στο MEGA τόνισε ότι το βενζόλιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων.

Το in έχει αναδείξει με εκτενή ρεπορτάζ το έγκλημα που συντελείται στη Δραπετσώνα. Ενα χρόνο πριν το in βρέθηκε στην περιοχή και μίλησε με τους κατοίκους. «Τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε επιβαρυνθεί πάρα πολύ περιβαλλοντικά στην περιοχή από τους ρύπους. Έχουμε τα πλοία με τις αναχωρήσεις καθώς καλοκαιριάζει και παράλληλα έχουμε τη δυσοσμία που ξεκίνησε πάλι. Μέσα στη χρόνια έχουμε σε τακτά διαστήματα κάποιες μικρές ενοχλήσεις αλλά όχι αυτής της μορφής» είχε πει πέρυσι στο in ο Σταύρος Κώστογλου, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Του ίδιου σχολείου που σήμερα ως εκλογικό κέντρο ήταν «πνιγμένο» από τη δυσοσμία.

«Πόσο ακόμα θα αναπνέουμε καρκίνο;» είχε πει η Μαρία, 45 χρονών, που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στην Δραπετσώνα. «Ήρθαμε εδώ για μια καλύτερη ζωή, μακριά από το κέντρο της Αθήνας και το καυσαέριο. Θέλαμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον και αντί για αυτό αναγκαζόμαστε τα καλοκαιρία να στέλνουμε τα παιδιά στο χωριό για να μην χρειάζεται να αναπνέουν αυτή τη βρομιά. Είναι τραγική η κατάσταση».

Ο κ. Κώστας που διαθέτει εστιατόριο στην περιοχή υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που έχει στην επιχείρησή του ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που πελάτες έχουν επιλέξει να μην γευματίσουν εκεί, αλλά να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Στις 3 Ιουνίου 2022, δηλαδή πριν από ένα χρόνο περίπου, είχε οργανωθεί μεγάλη κινητοποίηση για τη ζωή των κατοίκων.

Η δημοτική αρχή πραγματοποίησε δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον στο χώρο των λιπασμάτων, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κάτοικοι, επαγγελματίες και εκπαιδευτικοί, όπως και η κοινότητα της Δραπετσώνας, είχαν ζητήσει με μία φωνή από την πολιτεία να δράσει άμεσα, προκειμένου να σταματήσει η αφόρητη δυσοσμία και να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα παράθυρα στα σπίτια τους και να πάρουν πίσω τη ζωή τους.

Οι αποκαλύψεις του in.gr

Πριν από τρία χρόνια το in είχε φέρει στο φως στοιχεία – φωτιά για την περιβαλλοντική ρύπανση που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της Oil One. Το πόρισμα – κόλαφος από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανέφερε ξεκάθαρα ότι πηγή της αφόρητης δυσοσμίας που πνίγει την περιοχή και απειλεί τη δημόσια υγεία, αποτελούν οι εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρίας, καθώς στην περίμετρό της όλοι οι ρύποι εμφανίζονται εξαιρετικά αυξημένοι.

Επιβαρυντικό για την Oil One είναι και έγγραφο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο οποίο καταγράφονται υψηλές τιμές βενζολίου (μιας καρκινογόνου ουσίας) σε σταθμό μέτρησης που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

To in.gr παρουσίαζε αποκλειστικά το πόρισμα – βόμβα της έρευνας του «Δημόκριτου» και έγγραφο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη ρύπανση στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Και τα δύο «δείχνουν» ως πηγή δυσοσμίας και επικίνδυνων χημικών ενώσεων την Oil One.

Ως προς την δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή, η έκθεση ορίζει ως πηγή «Βιομηχανικές Δραστηριότητες με εκπομπές οσμηρών ενώσεων».

Η περιγραφή της συγκεκριμένης δραστηριότητας και του τρόπου που σχετίζεται με τις διευθύνσεις των ανέμων -σε σχέση με τους 5 σταθμούς μέτρησης στην περιοχή του Δήμου Δραπετσώνας-Κερατσινίου, δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι πρόκειται όντως για τις εγκαταστάσεις της Oil One.

Υψηλές τιμές βενζολίου

Η δυσάρεστη οσμή προέρχεται από συστατικά πετρελαιοειδών. Το ακατέργαστο πετρέλαιο περιέχει οργανικές ενώσεις, θειόλες, όπως η μεθυλο-μερκαπτάνη. Οι εκπομπές οσμηρών ενώσεων προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες, επεξεργασία πετρελαιοειδών ή απόβλητα, αναφέρεται στο πόρισμα του «Δημόκριτου».

Εάν κανείς κοιτάξει τον χάρτη με τις θέσεις των σταθμών μέτρησης και τις αντίστοιχες διευθύνσεις των ανέμων εύλογα συνάγει ότι πρόκειται ακριβώς για τις εγκαταστάσεις της Oil One.

Οι υψηλές τιμές βενζολίου σε ένα σταθμό μέτρησης που είναι πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της Oil One δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στην κίνηση οχημάτων αλλά σε πηγή που προφανώς παραπέμπει σε βιομηχανική εγκατάσταση, αναφέρεται στο πόρισμα του Αστεροσκοπείου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και μια ακόμη αναφορά στο έγγραφο του Αστεροσκοπείου. Οι πρώτες ενδείξεις διερεύνησης του γεωγραφικού προσανατολισμού των πηγών εκπομπής υποδεικνύουν ενίσχυση από τον βόρειο τομέα, ενώ κατά την επικράτηση νοτίων ανέμων παρατηρούνται χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοπικοί φορείς και κάτοικοι δεν βρίσκουν άλλη λύση από τη άμεση μετεγκατάσταση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τη μετατροπή της περιοχής σε πάρκο καινοτομίας όπως τους έχουν υποσχεθεί.