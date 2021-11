Οργισμένη ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook έκανε ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, με αφορμή την εκδίκαση σήμερα της έφεσης που έχει καταθέσει η εταιρεία Oil One, συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη κατά του δημάρχου. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος της πόλης εκδιώκεται από την συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ζητά ακόμη και την προσωποκράτησή του και βαρύ πρόστιμο καθώς τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η πρωτόδικη απόφαση ήταν καταπέλτης για την εταιρεία καθώς απορρίφθηκε και δεν πέρασε η προσπάθεια εκφοβισμού της δημοτικής αρχής και των κατοίκων οι οποίοι εδώ και μήνες δίνουν αγώνα ζωής.

Η δημοτική αρχή και η πλειονότητα των πολιτών ζητούν την απομάκρυνση των ρυπογόνων εγκαταστάσεων της εταιρείας από την περιοχή.

Στην ανάρτησή του ο κ. Βρεττάκος αναφέρει:

«Εκδικάζεται σήμερα (Τετάρτη 24/11), η έφεση που είχε καταθέσει η Oil One κατά του δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρ. Βρεττάκου, μετά την περυσινή δικαστική απόρριψη της αγωγής της.

Θυμίζουμε ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά με απόφαση είχε απορρίψει την αγωγή της OIL ONE κατά του Δημάρχου της πόλης. Η εταιρεία επιδίωκε την προσωποκράτηση του Δημάρχου για ένα έτος καθώς και χρηματική αποζημίωση 500.000€, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόθεση της εταιρείας παραμένει προφανής. Η τρομοκράτηση και ο εκφοβισμός των ανθρώπων της πόλης που αγωνίζονται και διεκδικούν το δικαίωμα να ζουν σε ένα περιβάλλον χωρίς ρύπανση και δυσοσμία.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η εταιρία ήταν σαφές και κυνικό. Όποιος/ια τολμά να αντιτίθεται στα σχέδια μας θα υφίσταται τις συνέπειες.

Προς απογοήτευση τους όμως η πρωτόδικη δικαστική απόφαση δικαίωσε την πόλη μας και τους αγώνες των ανθρώπων για άμεση απεγκατάσταση των βιομηχανιών από τις αυλές των σπιτιών μας.

Η προκλητική στάση της Oil Οne δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας αποτρέψει απ’ το να παλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της πόλης μας οι οποίοι καθημερινά είναι αναγκασμένοι να εισπνέουν και να υφίστανται τις -άκρως επιβλαβείς για την δημόσια υγεία- οσμές της Oil One.

Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Χρήστος Βρεττάκος»

Δείτε εδώ την πρωτόδικη απόφαση – κόλαφο κατά της Oil One