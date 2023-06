«Ξεκινάμε με την Ουκρανία όπου ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι έχει ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας μετά την καταστροφή ενός φράγματος στα νότια της πόλης», περιέγραψε το BBC, καθώς τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν τις εικόνες από το κατεστραμμένο φράγμα στη Νόβα Καχόβσκα.

Τεράστια ποσότητα νερού είναι πια ανεξέλεγκτη και κατευθύνεται προς τις παρόχθιες πόλεις του Δνείπερου ποταμού.

Ήδη, αρκετοί οικισμοί έχουν πλημμυρίσει και κάποιοι έχουν εκκενωθεί.

Η περιοχή ανήκει στις ρωσικές δυνάμεις και σύμφωνα με τον Ρώσο δήμαρχο που έχει τοποθετηθεί, η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί.

«Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να επισκευαστεί. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε αυτόν τον υδροηλεκτρικό σταθμό από την αρχή, όπως το 1950».

Στις όχθες του ποταμού Δνείπερου υπάρχουν 14 οικισμοί όπου κατοικούν 22.000 άνθρωποι που αντιμετωπίζουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Η ανησυχία όμως είναι πολύ μεγαλύτερη για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

«Γίνονται εκκενώσεις. Το φράγμα στον Δνείπερο ποταμό είναι μέρος του υδροηλεκτρικού σταθμού της Καχόβκα και απέχει 153 χιλιόμετρα από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια», λέει σε ρεπορτάζ του το Skynews.

Η έκρηξη στο φράγμα μείωσε σε μεγάλο βαθμό την στάθμη του νερού στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα αποθέματα του νερού που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των πυρηνικών αντιδραστήρων.

Συγκεκριμένα, η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα της Καχόβκα μειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, διορισμένος αξιωματούχος του ελεγχόμενου από την Μόσχα τμήματος της ουκρανικής περιοχής της Ζαπορίζια.

