Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη τη Eurovision με καλλιτέχνες και ολόκληρες χώρες να αντιδρούν στη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η βελγική δημόσια τηλεόραση διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση του β’ ημιτελικού της Eurovision 2024 για να μεταδώσει μήνυμα κατά του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων.

Συγκεκριμένα, κατά την εμφάνιση του Ισραήλ στη σκηνή, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του Βελγίου, VRT, διέκοψε για λίγο τη μετάδοση και στους δέκτες των τηλεθεατών εμφανίστηκε το μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικάτο εργαζομένων και το μήνυμα που εμφανίστηκε στις οθόνες των τηλεθεατών ανέφερε: «Πρόκειται για δράση εργατικού σωματείου. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό διακόπτουμε για λίγο τη ζωντανή μετάδοση #CeaseFireNow #StopGenocideNow».

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ιταλίας (RAI) αποκάλυψε κατά λάθος πώς ψήφισε το τηλεοπτικό κοινό της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι έλαβε μόλις 4 βαθμούς από την Ιταλία, ενώ το Ισραήλ έλαβε 12 βαθμούς.

Το Ισραήλ φαίνεται να σάρωσε στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς συγκέντρωσε σχεδόν το 40% του συνόλου των ψήφων, με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν ουσιαστικά μικρές διαφορές στα ποσοστά τους.

Μετά τη διαρροή της προαναφερθείσας βαθμολογίας της για τον δεύτερο ημιτελικό, το Ισραήλ εκτοξεύθηκε στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων ως προς τις πιθανότητες νίκης στη Eurovision 2024.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight’s #Eurovision semi-final.

[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 9, 2024