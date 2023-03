Ο Keanu Reeves έχει κερδίσει το κοινό χάρη στην ευγενική, ταπεινή και γνήσια προσωπικότητά του. Είναι γνωστός για την ευγένειά του τόσο προς τους θαυμαστές όσο και προς τους συναδέλφους του, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης, γεγονός που τον έχει καταστήσει πολύ αγαπητό και στα άδυτα του διαδικτύου.

Ο Keanu Reeves βρήκε το χρόνο να καθίσει με τους ανθρώπους του Reddit για να κάνει ένα AMA (Ask Me Anything) και δεν απογοήτευσε. Αν μη τι άλλο, μας έκανε να τον συμπαθήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο.

Το Reddit Ask Me Anything (AMA) είναι ένα βασικό κομμάτι του ιστότοπου και ένας συνηθισμένος τρόπος για τα μέλη του κοινού να θέτουν στους αγαπημένους τους διάσημους ηθοποιούς, δημιουργούς και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τυχαίες ερωτήσεις. Το περασμένο Σαββατοκύριακο επίτημος καλεσμένος ήταν ο Keanu Reeves.

Απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών, αποκάλυψε τον χαρακτήρα των X-Men που πάντα ήθελε να υποδυθεί. «Πάντα ήθελα να παίξω τον Wolverine», είπε ο Reeves απαντώντας σε ερώτημα ενός θαυμαστή.

Ως γνωστόν, τον Wolverine υποδύεται στη μεγάλη οθόνη ο Hugh Jackman από το 2000. Ο Jackman πρόκειται να επαναλάβει το ρόλο του στο Deadpool 3.

Αν και ο Reeves δεν έχει υποδυθεί υπερήρωα της Marvel, έχει ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα από το σύμπαν της DC στο «Constantine», την ταινία του 2005 που βασίστηκε στο Hellblazer. Μια συνέχεια βρίσκεται στα σκαριά και ένας θαυμαστής ρώτησε τον Reeves αν είχε μιλήσει με τον συν-επικεφαλής της DC James Gunn για τη συνέχεια της ταινίας, πράγμα που ο Καναδός ηθοποιός επιβεβαίωσε. Ο Reeves, όμως, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε αναμένεται η ταινία.

Ένας άλλος χρήστης του Reddit ρώτησε τον Reeves αν έχει κλέψει ποτέ κάτι από κάποιο σετ. Ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν έκλεψα… το ρολόι και τη βέρα από το John Wick, ένα σπαθί από το 47 Ronin και το πρώτο κόκκινο χάπι που μου έδωσαν ποτέ οι Wachowski».

Ακόμα, ο Reeves ανέφερε τον David Fincher ως έναν από τους σκηνοθέτες με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον.

Όταν ρωτήθηκε για την αγαπημένη του ανάμνηση από τη συμμετοχή του στην ταινία του 1991 «Point Break», είπε: «Η συνεργασία με τον Patrick Swayze. Ήταν ένας κύριος [sic] και απόλυτος επαγγελματίας, ένας σταρ του κινηματογράφου, μια έμπνευση».

Ο Reeves έχει βρει μεγάλη επιτυχία στον κόσμο της υποκριτικής, αλλά όταν ένας θαυμαστής τον ρώτησε αν δεν είχε επιλέξει αυτό το επάγγελμα, τι θα επέλεγε, είπε: «Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί πάντα έλεγα ότι ήθελα να γίνω οδηγός αγώνων, μαέστρος ή αστροφυσικός. Σήμερα, ας διευθύνουμε λίγη μουσική».