Το έσπασε το ρεκόρ ο μυθικός ΛεΜπρον Τζέιμς: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA

Ιστορικές στιγμές στην Crypto.com Arena! Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι και με τη… βούλα ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στον μαγικό κόσμο του NBA!

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς χρειαζόταν 36 πόντους στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Θάντερ και τους έφτασε πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Ο μύθος από το Άκρον του Οχάιο, έφτασε τους 38,388 πόντους, καταρρίπτοντας το απίθανο ρεκόρ του Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ. Η κορυφή των σκόρερ του NBA, φέρει πλέον… βασιλική υπογραφή, με τον ΛεΜπρόν να γράφει για ακόμη μια φορά ιστορία.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά και την κατάρριψη του ρεκόρ ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστικές. Ο Θρύλος Τζαμπάρ σηκώθηκε όρθιος και χειροκρότησε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ έγινε και η κατάλληλη τελετή παράδοσης-παραλαβής των σκήπτρων του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Οπως είναι λογικό, η αναμέτρηση των Λέικερς με τους Θάντερ σταμάτησε για λίγα λεπτά, με τον παλαίμαχο άσο να συγχαίρει τον σούπερ σταρ των λιμνανθρώπων για το σπουδαίο του επίτευγμα.

Παράλληλα, σύσσωμη η οικογένεια του Τζέιμς «πάτησε» το παρκέ της Crypto.com Arena για να πανηγυρίσει μαζί του, ενώ οι Λέικερς τον τίμησαν με ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό video.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την μεγάλη και ιστορική βραδιά του ΛεΜπρόν, που έκατσε στον… θρόνο του:

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

An incredible moment between two of the all-time greats.#ScoringKing pic.twitter.com/q29c6PN8ND — NBA (@NBA) February 8, 2023