To φοβερό στατιστικό της Βραζιλίας που θυμίζει… Γαλλία 1998

Η Βραζιλία αγχώθηκε, αλλά επιβλήθηκε στο τέλος της Ελβετία με σκορ 1-0, χάρη στο τέρμα του Καζεμίρο, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχής της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Και μπορεί επιθετικά η «σελεσάο» να τα… χρειάστηκε για να φτάσει στο τρίποντο, όμως αμυντικά έδειξε σε ακόμα ένα ματς πόσο συμπαγής είναι και πως δεν δέχεται εύκολα φάσεις.

Μάλιστα μετά τη λήξη του αγώνα με την Ελβετία έγινε μόλις η πρώτη ομάδα μετά τη Γαλλία του 1998 που φτάνει σε ένα εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Τίτε δεν έχει δεχθεί τελική εντός εστίας στα δύο πρώτα ματς, κάτι που είχε πετύχει και η παρέα του Ζινεντίν Ζιντάν το 1998 απέναντι σε Νότια Αφρική και Σαουδική Αραβία.

0 – #Brazil 🇧🇷 have become in just the second nation to not face a single shot on target in their first two #WorldCup games in a single edition after France in 1998 (2 games) since 1966. Unbreakable. pic.twitter.com/wPpJWlmedh

— OptaJose (@OptaJose) November 28, 2022