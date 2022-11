Άραγε έχουμε καταλάβει πόσο αμφίρροπο είναι το Μουντιάλ που βλέπουμε;

Πριν αρχίσουμε ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Ο χρόνος διεξαγωγής του Παγκόσμιου Κυπέλλου, αλλόκοτος. Οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε εκ του μηδενός ένα «μουντιαλικό» κρατίδιο, αντικείμενο καταγγελιών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί, άπειροι. Οι οπαδοί των ομάδων; Πολύ μακριά απ’ αυτές.

Ωστόσο στο χορτάρι το πρώτο χειμερινό Μουντιάλ, μας δείχνει πως δεν είναι και τόσο… κακό όσο θέλουν να του παρουσιάσουν οι άλλοι. Είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μέσι και του Κριστιάνο. Το τέλος εποχής. Η τελευταία τους ευκαιρία να το σηκώσουν! Είναι ο last dance για τον Νόιερ, τον Λεβαντόφσκι, τον Καβάνι, τον Μόντριτς, τον Ζιρού, τον Μίλερ, τον Τιάγκο Σίλβα, τον Μπουσκέτς, τον Λιορίς, τον Ντι Μαρία, τον Ντάνι Αλβες, τον Γκάρεθ Μπέιλ, τον Γοδίν, τόσους πολλούς παικταράδες με τους οποίους… μεγαλώσαμε κι εμείς την τελευταία 15ετία και είναι τόσο αμφίρροπο όσο του φαίνεται.

Την στιγμή που γράφονται αυτές οι παραπάνω αράδες έχουμε διανύσει σχεδόν τα 2/3 της φάσης των ομίλων και ήδη έχουμε δει μπροστά στα μάτια μας να γράφεται ιστορία. Έχουμε δει τους τρομερούς και φοβερούς Σαουδάραβες να ρίχνουν στο «καναβάτσο» τους Αργνεντίνους με το… καλημέρα, πριν ο Λιονέλ Μέσι τους δώσει το «φιλί της ζωής» κόντρα στους Μεξικανούς.

Έχουμε δει τους Γερμανούς να βιώνουν ένα καρμπόν… κάζο κόντρα στους Ιάπωνες. Τους Ισπανούς να διασύρουν με το εμφατικό 7-0 τους Κοσταρικανούς, καταγράφοντας την μεγαλύτερη νίκη της ιστορία τους σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Το υπέροχο ποδοσφαιρικό project των ΗΠΑ, να παρουσιάζει σπουδαία εξέλιξη, με τους Αμερικανούς να δείχνουν έτοιμοι να διοργανώσουν το επόμενο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Τον Εμπολό να «πληγώνει» την γενέτειρα του (Καμερούν) και να μην το πανηγυρίζει σεβόμενος τις ρίζες του.

Τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει από την άσπρη βούλα κόντρα στην Γκάνα και να γράφει ιστορία, ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε πέντε Μουντιάλ.

RONALDO MAKES HISTORY

With this goal, he becomes the first men’s player to score in five different FIFA World Cup tournaments 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/PxWP4Z5z8o

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 24, 2022