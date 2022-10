Νεαρός σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, στην πόλη Ράλι, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ (τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) η δήμαρχος Μέρι-Αν Μπόλντγουιν.

Υπάρχουν επίσης τραυματίες, και ο δράστης συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης.

«Περί τις 20:00 (σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 03:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία της Ράλι ανέφερε ότι έχει περικυκλώσει ύποπτο σε κατοικία στην περιοχή», είπε νωρίτερα η κυρία Μπόλντγουιν, για τη «θλιβερή και τραγική ημέρα» που έζησε η πόλη της.

Ανάμεσα στους τραυματίες – οι αρχές δεν διευκρίνισαν τον αριθμό τους – βρίσκεται άλλος ένας αστυνομικός, σύμφωνα με τη δήμαρχο.

So many different crime scenes to cover here. This seems to be a staging point for RPD off New Bern Avenue next to the Aldi #abc11 pic.twitter.com/D8waOu8EKt

— Josh Chapin (@JoshChapinABC11) October 13, 2022