Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Πακιστάν – Εκατοντάδες νεκροί από τις πλημμύρες

Με φονικές πλημμύρες δοκιμάζεται τους τελευταίους μήνες το Πακιστάν, όπου έχουν προκληθεί καταστροφές στις υποδομές της χώρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παράσυρση από τα ορμητικά νερά ενός ξενοδοχείου στο Καλάμ στα βορειοδυτικά της χώρας.

Τρομακτικά πλάνα αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο και δείχνουν τη στιγμή που το πολυτελές «New Honeymoon Hotel» κυριολεκτικά ξηλώνεται και παρασύρεται από τα νερά προκαλώντας ζημιές ανυπολόγιστης αξίας σε εκατοντάδες σπίτια στην περιοχή.

Τα ορμητικά νερά «καταπίνουν» αργά στην αρχή την αριστερή πλευρά του κτιρίου που υποχωρεί, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ολόκληρη η κατασκευή φαίνεται να υποχωρεί παρασυρρόμενη από τις πλημμύρες, που έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Οι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, μόλις αντιλήφθηκαν τι επρόκειτο να ακολουθήσει, άρχισαν να τρέχουν μακριά.

Newly Built New Honeymoon Hotel in Kalam gone in seconds due to Flood….#Kalam #Swat #KhyberPakhtunkhwa #KP #Pakistan #FloodsInPakistan

