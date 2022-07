Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο ένα αλβανικό λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής να γίνει ναυτική βάση του ΝΑΤΟ, μαζί με την ήδη υπό κατασκευή αεροπορική βάση της Συμμαχίας στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Το λιμάνι θα βρίσκεται στο Δυρράχιο, 40 λεπτά από την πρωτεύουσα Τίρανα, και θα περιλαμβάνει ένα εμπορικό τμήμα και μια στρατιωτική ναυτική βάση, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv, η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί τόσο από το αλβανικό κράτος όσο και από το ΝΑΤΟ.

«Σύντομα θα επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με την πρότασή μας… για την εγκατάσταση ναυτικής βάσης του ΝΑΤΟ στο νέο λιμάνι του Δυρραχίου» είχε πει ο Ράμα προ ημερών.

Τον Μάιο, ο Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε προσφέρει στο ΝΑΤΟ τη ναυτική βάση Pashaliman νότια των Τιράνων. Βρίσκεται νότια του Vlore, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Δυρράχιο, και ήταν η μοναδική βάση της Σοβιετικής Ένωσης στη Μεσόγειο κατά τη δεκαετία του 1950, σε μια εποχή που το κομμουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας ήταν ευθυγραμμισμένο με τη Μόσχα.

Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, ανοικοδομήθηκε με τη βοήθεια της Τουρκίας, η οποία διατήρησε το δικαίωμα χρήσης της. Το αλβανικό πολεμικό ναυτικό εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη βάση για ορισμένες επιχειρήσεις και ασκήσεις μέχρι σήμερα.

#Submarines #SubSunday Albanian Navy’s ex. Russian Project 613/Whiskey class SSKs rotting away at Pashaliman Naval Base. From left: Tufani (331, ex. S-241), Trufeja (022, ex. S-360), Vetetima (024, ex. S-242) & Stuhia (105, ex. S-358). pic.twitter.com/d4Wr1fezx1

— Saturnax 🇸🇰🇪🇺🇺🇦💪 (@Saturnax1) September 13, 2020